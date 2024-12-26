Ermenek Barajı ve HES trali ekonomiye 30 milyar lira katkı sağladı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden, Ermenek Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ne ilişkin açıklama yapıldı.

Yusufeli ve Deriner barajlarının ardından, 218 metrelik gövdesi ile Türkiye'nin en yüksek 3. barajı olan Ermenek Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin, 27 Aralık 2009'da hizmete alındığı hatırlatılan açıklamada, hidroelektrik enerji üretimi maksadıyla planlanan Ermenek Barajı'nın, 309 megavat kurulu güce sahip santralinin, yıllık 1 milyar 187 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üretim kapasitesi bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, 10 Ağustos 2009'da su tutulmaya başlanılan Ermenek Barajı rezervuarında, yaklaşık 4,5 milyar metreküp su depolanabildiği ifade edilerek, maksimum su kotunda 61,5 kilometrekarelik göl alanına sahip olan Ermenek Barajı'nın, su depolama kapasitesi bakımından da ülkenin en büyük 7. barajı olduğu bilgisine yer verildi.

Ekonomiye katkısı

Ermenek Barajı'nın açılışının, İstanbul Haliç Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplu açılış merasimiyle dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildiği anımsatılan açıklamada, tesisin, elektrik enerjisi üretimine başladığı tarihten bugüne kadar, 11 milyar kilovatsaate yakın üretimle milli ekonomiye yaklaşık 30 milyar lira katkı sağladığı kaydedildi.

Açıklamada, ürettiği temiz elektrik enerjisiyle karbon salınımına da engel olan Ermenek Barajı'nın, ayrıca akış aşağısında bulunan Gezende Barajı'na olan akımları düzenleyerek, bu barajın da enerji üretimine olumlu etkide bulunduğuna dikkati çekildi.

80 katlı gökdelene denk yüksekliği ile Göksu Vadisi'nde bulunan Ermenek Barajı'nın, bölgeye göl kenarı turizm aktiviteleri, balıkçılık ve göl taşımacılığı gibi yeni iş alanları da kazandırdığına işaret edilen açıklamada, Ermenek Barajı'nın kret üzerindeki yol vasıtasıyla iki yamacı birleştiren köprü vazifesi gördüğü, bu sayede Ermenek ilçesi ile Kazancı Beldesi arasında geçiş imkanı sağlandığı belirtildi.

Mühendislik özellikleri

Açıklamada, genişliği tepede 150 metreden az olan, tabanda ise yer yer beş metreye kadar düşen, son derece dar ve derin bir vadide inşa edilen Ermenek Barajı'nın, kablo vinç sistemi ile dahi kısıtlı olarak sağlanabilen ulaşım imkanları ve karstik yapının gerektirdiği özenli enjeksiyon ve tahkimat çalışmaları nedeniyle teknik olarak Türkiye'nin en karmaşık baraj projelerinden biri olduğu ifade edildi.

Ermenek Barajı'nın gövdesinin yanı sıra dolusavak (suyun bir baraj veya su setinden aşağıya doğru, tipik olarak barajlı nehrin nehir yatağına kontrollü olarak salınmasını sağlamak için kullanılan bir yapı) sistemiyle de öne çıktığına dikkat çekilen açıklamada, barajın bulunduğu dar vadinin her iki yamacının içinde inşa edilen 6 metre çapındaki 448 ve 471 metrelik dolusavak tünellerinin, depolama kapasitesinin üzerinde gelen akımları nehir yatağına tahliye etmek için tasarlandığı bilgisine yer verildi.