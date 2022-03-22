Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay BAE'ye yaptığı ziyaret, kısa sürede dış ticarette etkilerini göstermeye başladı. Ziyaret, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi kapsamında önemli bir adım oldu.

24 Kasım 2021'de Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Türkiye ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen ay BAE'yi ziyaret etmesi tarihi bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

13 anlaşma imzalandı

Ziyaret kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile BAE hükümeti arasında savunma sanayi, sağlık, iklim değişikliği, sanayi, teknoloji, kültür, tarım, ticaret, ekonomi, kara ve deniz taşımacılığı, gençlik, afet yönetimi, meteoroloji, iletişim ve arşiv alanında 13 anlaşma imzalandı.

Gerçekleştirilen temaslar, Türkiye'nin BAE'ye yaptığı ihracatta meyvelerini vermeye başladı.

En fazla ihracat gerçekleştirilen 17. ülke

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin BAE'ye ihracatı, şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 52,4 artarak 303 milyon 242 bin dolara yükseldi. BAE'ye dış satım, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 29,1 arttı.

BAE, şubat ayında Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği 17. ülke oldu. BAE, ocak ayında ise en fazla dış satım yapılan 18. ülke konumunda bulunuyordu.

Mücevher sektörü ön plana çıktı

BAE'ye geçen ay en fazla ihracatı 90 milyon 861 bin dolarla mücevher sektörü yaptı.

Mücevheri, 35 milyon 387 bin dolarla savunma ve havacılık sanayi, 22 milyon 740 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 15 milyon 767 bin dolarla halı, 15 milyon 600 bin dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörleri izledi.

Söz konusu dönemde ülkeye yapılan dış satımda değer bazında en fazla artış mücevher sektöründe gerçekleşti. Mücevher sektörünün BAE'ye yaptığı ihracat, şubatta bir önceki aya göre 44 milyon 907 bin dolar arttı.

Mücevher sektörünü, 35 milyon 344 bin dolarla savunma ve havacılık sanayi, 5 milyon 113 bin dolarla halı, 3 milyon 402 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 3 milyon 59 bin dolarla otomotiv endüstrisi takip etti.

Otomotiv endüstrisi, bu dönemde ülkeye 12 milyon 829 bin dolarlık dış satım yaptı.

En fazla dış satım İstanbul’dan

BAE'ye geçen ay en fazla dış satım, 162 milyon 471 bin dolarla İstanbul'dan yapıldı. Çorum'dan 37 milyon 319 bin dolarlık, Gaziantep'ten 16 milyon 347 bin dolarlık, İzmir'den 12 milyon 399 bin dolarlık ve Ankara'dan 11 milyon 448 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.