ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı bilgisi yer aldı.

Savunma sistemlerinin yedek parça, test altyapısı, eğitim ve destek hizmet ihracatı ile ilgili olarak imzalanan sözleşmenin toplam bedelinin 32 milyon 550 bin 370 dolar olduğu belirtildi.

Söz konusu sözleşme kapsamında ürün teslimatlarının parçalı olarak 18 ay içinde gerçekleştirileceği ifade edildi.