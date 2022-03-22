Rusya-Ukrayna savaşı ve İrlanda'nın Ukraynalılar için vize kısıtlamalarını kaldırmasıyla Polonya'nın Başkenti Varşova'dan Dublin'e uçuş talebi arttı.

Ryanair, Ukrayna'nın İrlanda büyükelçisi Larysa Gerasko'nun geçen hafta bir meclis komitesi toplantısında Ryanair Havayolları şirketinin talep arttıkça Polonya'dan İrlanda'ya uçuşların ücretlerini artırdığı yönündeki iddiaları reddetti.

Ryanair yöneticisi Michael O'Leary, iddiaların "tamamen yanlış" olduğunu, ancak İrlanda Ulaştırma Bakanının konuyu ele alması için baskı altında olduğunu söyledi.

İrlandalı bakan, şirketle görüşecek



İrlanda Ulaştırma Bakanı, Ukrayna'nın İrlanda büyükelçisi tarafından yapılan suçlamaların ardından hava yolu şirketiyle görüşecek.

İrlanda, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgalinden bu yana ülkeye 10 bin mülteciyi kabul etti.