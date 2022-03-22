Rusya-Ukrayna savaşı fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, Fed'in para politikasındaki tutumu da piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle yarın Brüksel'deki temaslarının ardından perşembe günü NATO zirvesine, G7 zirvesine ve ardından Avrupa Konseyinin zirvesine katılacak. Biden, NATO liderleriyle yapılacak zirvenin ardından Polonya'yı ziyaret edecek.

Analistler, söz konusu toplantılardan çıkacak sonuçların piyasalar üzerinde etkili olabileceğine dikkati çekti.

Brent petrolün varil fiyatı tedarik sıkıntılarının baş gösterebileceği korkusuyla yükselmeye devam ediyor. Dün yüzde 6,9 değer kazanan Brent petrolün varil fiyatı, yeni günde de yükselişini sürdürerek yüzde 1,7 artışla 115,5 dolardan alıcı buluyor.

ABD Borsası

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,04, Nasdaq endeksi yüzde 0,40 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni günde de düşüş eğiliminde hareket ediyor.

Avrupa Borsası

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde dün yaptığı açıklamalarda Avrupa ve ABD ekonomilerinde ekonomik toparlanmanın farklı safhalarda olduğunu belirterek, ECB para politikalarının Fed para politikası ile uyumlu olmayacağına işaret etti.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,30 yükselirken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,60 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 değer kaybetti. Avrupa endeksleri bugün vadeli işlemlere ise satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Asya Borsası

Asya borsalarında ise artan petrol fiyatları ve Powell'ın şahin söylemlerine karşın bugün pozitif bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 yükseliş kaydetti. Japon yeninin dolar karşısında değer kaybını sürdürmesi ihracatçı şirket hisselerini desteklerken, Çin'de regülasyonlara yönelik endişelerin de hafiflediği görülüyor.

İstanbul Borsası

Yurt içinde, dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, yüzde 1,43 değer kazanarak 2.175,03 puana çıktı. Dün yüzde 0,1 artışla 14,8244'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay bir seyir izliyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, ECB Başkanı Lagarde ve Fed yetkililerinin açıklamalarının da takip edileceğini ifade etti.