Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle, Birleşik Arap Emirlikleri ile yeni bir dönem başladı.

İlişkiler yeniden ivme kazandı. Abu Dabi'de 13 anlaşma, protokol ve mutabakat imzalandı.

Bu anlaşmalarla sanayiden teknolojiye, tarımdan ticarete pek çok alanda ilişkiler geliştirilecek. Geleceğe dönük iş birliği imkanları oluşturulacak.

Ortak projeler yapılacak

İmza atılan anlaşmalardan biri sanayi ve teknoloji alanında iş birliğini içeriyor. Anlaşmaya göre, endüstride ileri teknolojiler geliştirilecek.

KOBİ'ler arasındaki ilişkiler güçlendirilecek. "Sanayi bölgeleri ve teknoparklar" alanlarında ortak program ve projeler yapılacak.

İki ülke, tarım alanında da iş birliğine gidecek. İmzalanan mutabakatla, gıda güvenliği, üretimi ve ticareti ile tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri konularında projeler geliştirilecek.

Tarımsal alanda iş birliği

Kırsal kalkınma ve modern tarım sistemlerinin uygulanması alanlarında tecrübe paylaşımı yapılacak.

İmza atılan bir başka protokolle savunma sanayii alanında iş birliği toplantılarının başlatılması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti sırasında ayrıca, sağlık, kültür, taşımacılık, afet yönetimi, iletişim ve arşiv alanlarında da anlaşmalar ve protokoller imzalandı.