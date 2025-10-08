Çok Bulutlu 16.1ºC Ankara
Ekonomi
AA 08.10.2025 09:52

EPDK, LPG piyasası lisans yönetmeliğinde değişikliğe gitti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında uygulanacak kriterlere ilişkin yönetmelikler revize edildi.

EPDK, LPG piyasası lisans yönetmeliğinde değişikliğe gitti

Kurumun, "LPG Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, LPG dağıtıcı lisansı sahipleri, herhangi bir dağıtıcıdan toptan LPG ticareti kapsamında LPG satın alabilecek ancak bu LPG'yi başka dağıtıcıya satamayacak.

Onaya tabi depolama tarifesi kapsamındaki depolama tesislerine bağlı ve taşıma lisansı bulunan boru hatları için uygulanan hizmet bedelleri eşit taraflar arasında ayrım oluşturacak şekilde belirlenemeyecek.

Bu tesislerde depolama tarifelerine aykırı ya da bozucu nitelikte anlaşma veya eylemlerde bulunulamayacak.

Depolama tesislerinde boş kapasitesi bulunan lisans sahipleri, depoladığı LPG'ye ilişkin bozucu veya risk artırıcı olumsuz etkileri olmaması koşuluyla tesislerine yönelik depolama taleplerini karşılamakla yükümlü olacak.

Depolama lisansı sahipleri, tesislere ilişkin depolama tarife önerilerini ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlayarak EPDK'ye sunacak ve Kurul Kararı ile onaylanmış tarifeleri uygulayacak.

Yönetmeliğin ilk maddesi 1 Ocak 2026'da, diğer maddeleri ise bugün itibarıyla yürürlüğe girecek.

Öte yandan, Kurumun LPG Piyasasında Uygulanacak Teknik Düzenlemeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliği de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EPDK LPG Enerji Resmi Gazete
