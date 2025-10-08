Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Ortak Gümrük Komitesinin 4. toplantısı gerçekleştirildi

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, toplantının Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak'ın katılımıyla Türkiye ev sahipliğinde düzenlendiği belirtildi.

Toplantının, üç ülkenin gümrük idareleri arasında tesis edilen güçlü iş birliğinden duyulan memnuniyetin taraflarca vurgulanarak başladığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi ve bu kapsamdaki Transit Veri Değişimi Anlaşması, Uluslararası Taşımacılık Düzenlemelerine Uyum Sağlanması, Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması ve Basitleştirilmiş Gümrük Koridorunun daha etkin işleyişi için atılması gereken adımlar ele alınmıştır. Toplantı sonunda Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan 4. Dönem Ortak Gümrük Komitesi Toplantısı Tutanağı taraflarca imzalanmış ve üç ülkenin gümrükler alanında önümüzdeki dönemde birlikte izlenecek olan yol haritası belirlenmiştir. Ayrıca, toplantıyı müteakiben Azerbaycan ve Gürcistan ile ikili görüşmeler gerçekleştirilmiştir."