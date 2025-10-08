Piyasalarda Fed toplantı tutanakları bekleniyor

ABD'de yapılan bütçe oylamasında, hükümetin yeniden açılmasını sağlayacak çoğunluk sağlanamadı. Ülkede hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi, mevcut belirsizliklerin artmasına neden olurken, ABD'ye yönelik mali endişeleri derinleştiriyor.

ABD'de hükümetin kapalı kalması nedeniyle makroekonomik veri akışının sekteye uğraması risk iştahını törpülerken, teknoloji şirketlerinin sağladığı anlaşmalar satış baskısının sınırlı kalmasına destek veriyor.

Analistler, ekonomik verilere erişimin zorlaştığı bu dönemde ABD Merkez Bankasının (Fed) atacağı politika adımlarına ilişkin belirsizlerin artsa da, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın bu yıl sonuna kadar toplamda 2 faiz indirimi yapacağına ilişkin öngörülerin gücünü koruduğunu söyledi.

Bu dönemde ekonomiye dair bilgi edinmek isteyen yatırımcılar alternatif göstergeleri takip ediyor. Fed'in New York Şubesi'nin dün açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçları, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin yükseldiğini, iş gücü piyasası beklentilerinin de kötüleşmeye devam ettiğini gösterdi.

Ekonomik verilerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları da takip ediliyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, Banka'nın politika faizini düşürmeye devam edebileceği yönündeki görüşünü yineledi.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise politika faizinde yapılacak sert bir indirimin enflasyonu körükleme riski taşıdığını belirtti.

Öte yandan, Orta Doğu'daki gerilimin azalması yönünde yapılan açıklamalar da yakından izlenirken, ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'yi Oval Ofis'te ağırlarken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin görüşmeler için Mısır'a bir heyetin gittiğini ve yeni bir heyetin de yola çıktığını ifade ederek, müzakere sürecinin devam ettiğine dikkati çekti.

Orta Doğu'da barışın sağlanabileceğini düşündüğünü ifade eden Trump, bölge ülkeleri ve uluslararası kamuoyunun bu anlaşmanın yapılmasına destek verdiğini söyledi.

Ons altın 4 bin doları geçti

ABD'de hükümetin kapanmasıyla yükselişi ivmelenen altının onsu, dün yapılan bütçe oylamasında gerekli çoğunluğun sağlanamamış olması ile ekonomik ve siyasi risklerin sürmesiyle 4 bin doları aşarak yeni bir zirveye ulaştı. Altının onsu yeni rekoru olan 4 bin 37,13 dolara çıkmasının ardından şu sıralarda 4 bin 31dolardan alıcı buluyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,13 seviyesinde bulunuyor. Dün yüzde 0,6 artışla 98,7 seviyesinden kapanan dolar endeksi yeni işlem gününde 11 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Endeks, yeni günde 98,9 seviyesini görmesinin ardından 98,8'de dengelendi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısından beklenildiği ölçüde petrol üretimini artırım kararı çıkmaması nedeniyle Brent petroldeki yükseliş devam ediyor. Brent petrolün varili şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 65,7 dolarda işlem görüyor.

Kurumsal tarafta ise Oracle'ın hisseleri şirketin yapay zeka bulut hizmetlerinde Nvidia çipli sunuculardan elde ettiği kar marjlarının beklenenden düşük olduğuna dair haberlerin ardından yüzde 2,5 değer kaybetti.

OpenAI ile dün yapay zeka altyapısı için stratejik ortaklık kurduklarını duyurmasının ardından yükselişe geçen AMD hisseleri dün de yüzde 3,8 değer kazandı.

IBM'in hisseleri de yapay zeka girişimi Anthropic ile ortaklık kurduğunu açıklamasının ardından yüzde 1,5 yükseldi. Bu gelişmelerle, New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,38, Nasdaq endeksi yüzde 0,67 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,20 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise yeni güne pozitif başladı.

Avrupa borsaları karışık seyretti

Avrupa borsaları dün siyasi ve jeopolitik risklerle karışık seyrederken, bölgede gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaya çevrildi.

Dün de Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen etkinlikte konuşan Lagarde, dünyanın en çok kullanılan ikinci para birimi olan euronun, bu yıl, yatırımcıların politika belirsizliği nedeniyle dolardan kaçması, altın ve üst düzey Avrupa tahvilleri gibi güvenli varlıklara yönelmesiyle keskin bir şekilde değer kazandığını belirtti.

Washington'da alınan politika kararlarının ve dünya çapında yapılan portföy tahsis kararlarının "masum seyircileriyiz" diyen Lagarde, "Bunlar üzerinde çok fazla etkimiz yok. Bu sürdürülebilir bir konum değil. Başka yerlerde yaratılan şokları emen pasif bir güvenli liman olarak kalamayız. Kendi kaderini şekillendiren bir para birimi olmalıyız" dedi.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, çelik sektörünü küresel kapasite fazlasının neden olduğu "haksızlığa" karşı korumak için hazırladığı koruma planını kamuoyu ile paylaştı.

Plana göre, AB stratejik çelik sektörünün uzun vadede devamlılığını sağlamaya yönelik adımlar atacak. Çelik sektöründeki küresel aşırı kapasiteye karşı tedbirler alınacak. Bu kapsamda çelikte gümrüksüz ithalat hacimleri yılda 18,3 milyon tonla sınırlandırılacak. Böylece, gümrüksüz çelik ithalat hacimleri 2024 çelik kotalarına kıyasla yüzde 47 düşürülecek. Çelikteki kota dışı vergi oranları da iki kat artırılarak yüzde 50'ye yükseltilecek.

Bölgede dün açıklanan verilere göre, Almanya'da fabrika siparişleri, zayıf dış talebin etkisiyle ağustosta aylık bazda yüzde 0,8 azaldı.

Öte yandan, Dünya Ticaret Örgütü bugün yayımladığı güncelleme raporunda küresel ticarette bu yıla ilişkin büyüme tahminini ağustostaki yüzde 0,9 seviyesinden yüzde 2,4'e çıkardı. Ancak ABD'nin gümrük tarifelerinin etkisinin 2026'ya kayacağını öngören DTÖ, gelecek yıl için büyüme beklentisini yüzde 1,8'den yüzde 0,5'e düşürdü.

Fransa'daki siyasi belirsizliğin etkisiyle euro üzerinde baskı oluştururken euro/dolar paritesi yüzde 0,4 azalışla 1,1620 seviyesine geriledi.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 yükselirken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,17 düştü. Almanya'da DAX 40 ile Fransa'da CAC 40 endeksi ise yatay seyretti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

Asya'da açık olan borsalar negatif seyrediyor

Asya tarafında ise Çin ve Güney Kore borsalarının kapalı olduğu günde bölge genelinde işlem hacmi düşük seyrediyor.

ABD'de hükümetin yeniden açılma süreci ve bölgesel siyasi gelişmeler de pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olurken, Japonya'da ağustos ayı cari işlemler dengesi 3 trilyon 775 milyar yen (yaklaşık 25 milyar dolar) fazla verdi.

Ülkede aynı dönemde dış ticaret dengesi de 105,9 trilyon yen (706 milyar dolar) ile beklentilerin aksine fazla verdi.

Dolar/yen paritesi ise 4 işlem gününde de yükselirken, şu sıralarda 152,3 ile şubattan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,9 geriledi.

VİOP akşam seansında yükseldi

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,74 değer kazanarak 10.814,11 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 yükseldi.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 41,6950'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen üzerinde 41,7110'dan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, dün, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum gerçekleştirdi. Karahan, sunumunda enflasyona dair "Beklentiler iyileşse de, halen, enflasyon tahminlerimizin üzerinde seyrediyor. Bu yönüyle beklentiler, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Analistler bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı, yurt dışında Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini kaydetti.

ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle bugün resmi kurumlara ait veri akışının olmayacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 seviyeleri direnç, 10.700 ve 10.600 puan ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.