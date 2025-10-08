Çok Bulutlu 16.1ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 08.10.2025 09:07

1,3 ton uyuşturucu madde yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Ağrı, Edirne ve Iğdır'da gerçekleştirilen üç farklı operasyonda 4 milyar 385 milyon Türk Lirası değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

1,3 ton uyuşturucu madde yakalandı

Gürbulak, Kapıkule ve Dilucu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi.

Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 1 ton 167 kilogram sıvı metamfetamin, Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 114 kilogram esrar, Iğdır Dilucu Gümrük Kapısı'nda 23 kilogram metamfetamin, olmak üzere yaklaşık 1,3 ton uyuşturucu madde yakalandı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli bütünlüğümüzün asli unsuru olan aile ve toplum yapımız ile gençlerimizin korunması başta olmak üzere toplumun genelini tehdit ederek terörizme ve organize suç örgütlerine finansman sağlayan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelemizi, kararlılıkla ve sıfır tolerans anlayışıyla sürdürüyoruz." denildi.

Operasyonlarla ilgili soruşturmalar Doğubayazıt, Edirne ve Aralık Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.

ETİKETLER
Gümrük Muhafaza Ticaret Bakanlığı Uyuşturucu
