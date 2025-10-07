Karahan, 'yastık altı altın' konusuna açıklık getirdi

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "yastık altı altınlara" dair geçen hafta yaptığı konuşmaya açıklık getirdi.

Buna dair sosyal medyada yapılan iddialara yanıt verdi.

Hollanda'da bir panele konuşmacı olarak katıldığını anlatan Karahan, "Bu konuşmada doların değişen rolüne, dolarda son dönemde ortaya çıkan değer kaybına ve bunun sonucu oluşan dünyadaki altın talebine ve bunun sebep olduğu altın fiyatlarındaki artışa vurgu yaptım. Dolardaki düşüşün gelişmekte olan ülkeler için pozitif arz şoku olduğunu, yani enflasyonu düşürürken büyümeyi güçlendirdiğini vurguladım" diye konuştu.

Karahan, normalde gelişmekte olan ülkelerde doların değer kaybetmesinin, hem büyümenin güçlenmesi hem de enflasyonun düşmesi anlamına geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Fakat bu dönemdeki hareketin Türkiye ekonomisi için farklı etkileri olabileceğinden bahsettim. Çünkü ülkemizde ciddi anlamda bir yastık altı altın stoku olduğu tahmin ediliyor. Bizim tahminlerimiz, çeşitli analizlerimiz sonucu yastın altı altın stokunun 400-500 milyar dolar aralığında olduğunu işaret ediyor. Çeşitli kuruluşlara baktığımızda yurtİçi ya da yurt dışı kuruluşlar benzer verileri kullanarak farklı yöntemlerle yaptığı analizlerde benzer miktarlarda tahminlere ulaşıyorlar. Daha yüksek olduğunu iddia edenler de var ama genel olarak 400-500 milyar dolar civarı olduğu tahmin ediliyor. Şimdi bu kadar ciddi bir altın stoku olduğunda son bir yıldaki fiyat artışını altındaki düşündüğünüzde ülkemizde bunun varlık etkisi 100 milyar doları geçiyor. Bu yeni söylediğim bir şey de değil. Zaten bu konuya dair araştırmalarımız vardı. Bunu biz mayıs ayında bir blog çalışmasıyla web sitemizde paylaşmıştık."

Geçen hafta bu çalışmalardan elde edilen bulguları paylaştığını vurgulayan karahan, "Yeni bir iletişimde bulunmadım. Benim yaptığım konuşma hiçbir şekilde vatandaşlarımızı enflasyondan sorumlu tutmuyordu. Bilakis, tam tersi fiyat istikrarının yastık altı altın talebini azaltacak en önemli unsurlardan biri olduğunu ifade ediyordu. Çünkü Türkiye'de bu kadar yüksek altın stoku olmasının nedeni geçmişten gelen enflasyonist tecrübe." dedi.

"Enflasyondan sorumlu kurum biziz, sorumluluktan kaçacak değiliz"

Merkez Bankası Başkanı Fatih karahan, enflasyonda düşüş sürecine dair soruları da yanıtladı.

"Enflasyon konusunda sebepten bağımsız olarak sorumlu kurum biziz" diyen Karahan, "Kontrolümüz dışında olduğu durumda dahi sorumluluk bizde. Don oldu, kuraklık oldu, okula dönüş etkisi... Bunlar bahane değil. Böyle oldu diye sorumluluktan kaçacak değiliz. Biz sadece enflasyondaki hedeflerden sapmanın tespitlerini yapmaya çalışıyoru ki bu sapmalara doğru politikalarla tepki verebilelim." ifadelerini kullandı.

"Enflasyon düşmedi' söylemine katılmıyoruz"

Karahan, parasal sıkılaşma ile birlikte enflasyonun yüzde 75'lerden yüzde 33'lere ciddi bir düşüş kaydettiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yani 'enflasyon hiç düşmedi' söylemine katılmıyoruz. Ancak ciddi bir düşüş olmuş olmasına rağmen bu düşüşün beklediğimizden daha yavaş olduğunu hem sunumda hem de daha önceki iletişimlerimizde kabul ettik. Önümüzdeki dönemde, sıkı para politikası duruşundaki kararlılık, etkin iletişim ve ara hedeflere bağlılık enflasyondaki düşüşün devamını sağlayacak. Biz enflasyonla mücadeleyi bir maratona benzetiyoruz. Maraton koşarken hızınızda yol koşullarına göre farklılıklar olabilir. Dezenflasyon sürecinde de çeşitli sebeplerle bazen hızlandığımız gibi bazen de yavaşlayabiliriz. Önemli olan hedefe doğru kararlılıkla ilerlemeye devam etmek. Atacağımız adımlarla enflasyonun ara hedeflerimize uyumlu olarak düşmesini sağlayacağız. Çünkü biliyoruz ki fiyat istikrarı sürdürülebilir büyümenin ve toplumsal refah artışının ön koşuludur"

"Asgari ücretle ilgili yönlendirmemiz yok"

Fatih Karahan, asgari ücretle ilgili gelen sorulara da "Ne yazık ki bu da altın konusu gibi söylemediğim şeyler önüme gelebiliyor. Bizim asgari ücretle ilgili herhangi bir yönlendirmemiz yok. Karar verici konusunda değiliz, tavsiye veren bir kurum da değiliz. Burada onun üzerine söyleyebilecek çok bir lafım yok." şeklinde yanıt verdi.