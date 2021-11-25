Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 'akaryakıtta ikmal krizi' iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"İkmal krizi söz konusu değil"

Açıklamada, "Bilindiği üzere yurt içinde 13 bini aşkın akaryakıt bayii hizmet vermektedir ve herhangi bir ikmal krizi kesinlikle söz konusu değildir" denildi.

Kar etmek için yüksek fiyattan satış yapan bayilere yaptırım uygulanacağının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Herhangi bir bayinin fiyat artışlarından kar etmek için vatandaşlarımıza akaryakıt satmadığının tespit edilmesi halinde çok ağır yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu süreçte mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız varsa krumumuza yazılı olarak başvurmalarını, EPDK olarak konunun yakın takipçisi olacağımızı da hatırlatmak isteriz."

"Artış petrol fiyatlarından ve döviz kurundan etkileniyor"

Açıklamada, akaryakıttaki artışın petrol fiyatlarından ve kurdan etkilendiğinin altı çizildi:

"Bir kez daha vurgulamak isteriz ki; akaryakıt piyasamızdaki fiyat hareketleri serbest piyasa koşullarında, kamu otoritesinin herhangi bir müdahalesi ya da kararı olmadan oluşmaktadır. Salgın koşullarında devletimiz eşel mobil sistemi ile uluslararası piyasalardan kaynaklanan olağanüstü fiyat hareketlerinin vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıtılmasını sağlamış, 60 milyar TL’yi aşan bir vergi gelirinden fedakarlık etmiştir. Akaryakıt fiyatlarındaki ÖTV’nin sıfırlanması ile birlikte ise küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketler doğrudan fiyatlara yansımaktadır."