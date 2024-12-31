EPDK elektrikte 2025 için hizmet bedellerini belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan güvence, kesme-bağlama, sayaç kontrol, ödeme ve ikinci bildirim bırakma bedelleri tespit edildi.

Kurul tarafından 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak güvence birim bedellerinin, sanayi, kamu ve özel sektör abone grubu için kilovat başına 569 lira 4 kuruş, mesken aboneleri için 200 lira 3 kuruş, şehit aileleri ve muharip/malul gaziler için 100 lira, tarımsal faaliyetler, aydınlatma ve diğer aboneler için 270 lira 2 kuruş olmasına karar verildi.

Elektrik kesme-bağlama bedellerinin ise alçak gerilim için 106 lira 8 kuruş ve orta gerilim için 799 lira 6 kuruş olması kararlaştırıldı. Direkt bağlı tek fazlı aktif veya üç fazlı aktif ve/veya reaktif sayaç için kontrol bedeli 148 lira, akım trafolu ve/veya gerilim trafolu aktif ve/veya reaktif sayaçlar için kontrol bedeli 187 lira 5 kuruş olarak tespit edildi.

Ayrıca görevli tedarik şirketlerinin dağıtım şirketlerinden aldıkları ödeme bildirimi ve ikinci bildirim bırakma hizmetine ilişkin bedeller de onaylandı.

Buna göre, alçak gerilim için ödeme bildirimi bırakma bedeli 316 kuruş, orta gerilim için 3 lira 16 kuruş oldu. Alçak gerilim için ikinci bildirim bırakma bedelinin 6 lira 34 kuruş, orta gerilim için ise 63 lira 57 kuruş olmasına karar verildi.

Ayrıca EPDK, şebeke işletmecisi başvuru ve yıllık işletim bedeli, görevli tedarik şirketleri yıllık işletim bedeli, şebeke işletmecisi ve görevli tedarik şirketleri işlem bedeli, 50 kilovat ve altı çatı ve cephe uygulamalı güneş enerjisine dayalı elektik üretim tesisleri için proje onay ve kabul işlemleri bedeli ile otomatik sayaç okuma sistemi ilave veri talebi bedelini de belirledi.

Kurum, alçak ve orta gerilim elektrik hatları için bağlantı bedeli, güneş enerjisine dayalı lisanssız elektrik üretim tesisleri için proje onay ve kabul bedeli ve teknik kalite ölçüm hizmet bedelini de onayladı.​​​​​​​