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Ekonomi
AA 31.12.2024 19:56

2024'te cumhuriyet altını yatırımcısının yüzünü güldürdü

2024 yılında yatırım araçları arasında en fazla kazandıran yüzde 53,16 ile cumhuriyet altını olurken, altının gram fiyatı yüzde 51,63, BIST 100 endeksi yüzde 31,60, dolar/TL yüzde 19,63 ve euro/TL yüzde 12,51 artış gösterdi.

2024'te cumhuriyet altını yatırımcısının yüzünü güldürdü

2023 yılını 7.470,18 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi 2024 sonunda 9.830,56 puana yükseldi.

Endeksteki yıllık artış 2.360,38 puan ve yüzde 31,60 olarak gerçekleşti.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2024'te yüzde 51,63 artış gösterdi. Geçen yılın sonunda 1.962 lira olan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2024 yılının son işlem gününde 2 bin 975 liraya çıktı.

2023 yılını 13 bin 176 liradan tamamlayan cumhuriyet altınının satış fiyatı da bu senenin sonunda 20 bin 180 lira oldu.

Böylece cumhuriyet altınının satış fiyatında bu yıl yüzde 53,16 artış kaydedildi.

TL karşısında ABD dolarının yıllık artışı yüzde 19,63 olurken, euronun satış fiyatında da yıllık bazda yüzde 12,51 yükseliş görüldü.

2023 yılında 29,5550 lira olan ABD doları, 2024 yılında 35,3580 liraya çıktı. Geçen yılın sonunda 32,6660 lira olan euronun satış fiyatı da 2024 yılının son işlem gününde 36,7510 liraya yükseldi.

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