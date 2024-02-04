EPDK 29 şirkete lisans verdi

Petrol piyasasında ise 1 iletim, 1 dağıtıcı ve 1 ihrakiye teslimi lisansı verildi.

Ayrıca, 13 şirkete de şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Aynı piyasada 6 şirkete toplam 8 üretim lisansı verilirken, 3 şirketin 4 üretim lisansı ise sona erdirildi.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 7 şirkete tedarik lisansı verildi.

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