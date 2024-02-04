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Ekonomi
AA 04.02.2024 10:51

EPDK 29 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) ve petrol piyasalarında 29 şirkete toplam 31 lisans verildi.

EPDK 29 şirkete lisans verdi

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 7 şirkete tedarik lisansı verildi.

Aynı piyasada 6 şirkete toplam 8 üretim lisansı verilirken, 3 şirketin 4 üretim lisansı ise sona erdirildi.

Ayrıca, 13 şirkete de şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında faaliyet gösteren 1 şirketin dağıtıcı lisansının süresi uzatıldı.

Petrol piyasasında ise 1 iletim, 1 dağıtıcı ve 1 ihrakiye teslimi lisansı verildi.

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