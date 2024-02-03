Afet bölgesi için bu yıl 1 trilyon lira kaynak ayrıldı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ili derinden sarstı. Devlet, depremin ardından yaraların sarılması için tüm imkanları seferber etti. İlk etapta depremzede ailelerin barınma ihtiyacı için harekete geçildi.

Bu kapsamda depremzedelere, kira ve taşınma desteği verildi, elektrik ve doğal gaz borçları silindi, kalıcı konutlar kısa sürede yükseldi. Altyapı sorunlarının da giderildiği bölgede, kamu binaları ile tarihi yapılar onarıldı.

Tüm bu giderler için bölgeye 2023'te 760 milyar liranın üzerinde kaynak aktarıldı. Yerel yönetimler, SGK ve İŞKUR çalışmaları da dahil edildiğinde, ayrılan kaynak 1 trilyon lirayı buldu.

Bu dönemde uluslararası pek çok kurum ve kuruluş da Türkiye'yi yalnız bırakmadı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 2 milyar 480 milyon euro finansman imkanı sağladı. Dünya Bankası'ndan 1 milyar dolarlık kredi onayı geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçen yıl proje finansmanı için sağlanan dış kaynağın 7 buçuk milyar dolara ulaştığını söyledi.

Şimdi ise sırada bölgede tarımdan turizme pek çok alanın yeniden ayağa kaldırılması var.

Proje Maliyet (TL) Demir yolu onarımı 11 milyar TL İş yerleri yapımı 5 milyar TL Okul inşası 7,5 milyar TL İmar projeleri 6 milyar TL Müze onarımı 1,4 milyar TL Kütüphane onarımı 200 milyon TL Kanalizasyon şebekesi 6,5 milyar TL DSİ-Taşkın koruma 2 milyar TL İçme suyu projeleri 1,2 milyar TL

Bu yıl deprem bölgesine 50 milyar liraya yakın yatırım yapılacak. TCDD Genel Müdürlüğü, hasar gören demir yollarının onarımı için 11 milyar liralık bütçe ayırdı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da 11 ildeki iş yeri inşası için 5 milyar liraya yakın yatırım gerçekleştirecek. Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm Bakanlığı da deprem bölgesi için çalışıyor. 7,5 milyarlık yatırım okul inşası için ayrıldı. Kültürel varlıkların bakım ve onarımı içinse 1,4 milyar lira tahsis edildi.

Deprem bölgesinin kalkınma çalışmalarına 2024 yılı bütçesinden toplam 1 trilyon 28 milyar lira ödenek ayrıldı. 4 yıllık süreçte bu rakamın 3 trilyon liranın üzerine çıkması öngörülüyor.