Duman 1.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 03.02.2024 16:23

Afet bölgesi için bu yıl 1 trilyon lira kaynak ayrıldı

Geniş bir coğrafyayı vuran 'asrın felaketi'nin ardından hasarların giderilmesi ve bölgenin yeniden inşası için hızla harekete geçildi. Bu yıl bölge için ayrılan 1 trilyon liranın üzerinde kaynakla, tarımdan turizme pek çok alan yeniden ayağa kaldırılacak.

okuma süresi
Okuma süresi

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ili derinden sarstı. Devlet, depremin ardından yaraların sarılması için tüm imkanları seferber etti. İlk etapta depremzede ailelerin barınma ihtiyacı için harekete geçildi.

Bu kapsamda depremzedelere, kira ve taşınma desteği verildi, elektrik ve doğal gaz borçları silindi, kalıcı konutlar kısa sürede yükseldi. Altyapı sorunlarının da giderildiği bölgede, kamu binaları ile tarihi yapılar onarıldı.

Tüm bu giderler için bölgeye 2023'te 760 milyar liranın üzerinde kaynak aktarıldı. Yerel yönetimler, SGK ve İŞKUR çalışmaları da dahil edildiğinde, ayrılan kaynak 1 trilyon lirayı buldu.

Bu dönemde uluslararası pek çok kurum ve kuruluş da Türkiye'yi yalnız bırakmadı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 2 milyar 480 milyon euro finansman imkanı sağladı. Dünya Bankası'ndan 1 milyar dolarlık kredi onayı geldi. 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçen yıl proje finansmanı için sağlanan dış kaynağın 7 buçuk milyar dolara ulaştığını söyledi.

Şimdi ise sırada bölgede tarımdan turizme pek çok alanın yeniden ayağa kaldırılması var.

Proje Maliyet (TL)
Demir yolu onarımı 11 milyar TL
İş yerleri yapımı 5 milyar TL
Okul inşası 7,5 milyar TL
İmar projeleri 6 milyar TL
Müze onarımı 1,4 milyar TL
Kütüphane onarımı 200 milyon TL
Kanalizasyon şebekesi 6,5 milyar TL
DSİ-Taşkın koruma 2 milyar TL
İçme suyu projeleri 1,2 milyar TL

Bu yıl deprem bölgesine 50 milyar liraya yakın yatırım yapılacak. TCDD Genel Müdürlüğü, hasar gören demir yollarının onarımı için 11 milyar liralık bütçe ayırdı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da 11 ildeki iş yeri inşası için 5 milyar liraya yakın yatırım gerçekleştirecek. Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm Bakanlığı da deprem bölgesi için çalışıyor. 7,5 milyarlık yatırım okul inşası için ayrıldı. Kültürel varlıkların bakım ve onarımı içinse 1,4 milyar lira tahsis edildi.

Deprem bölgesinin kalkınma çalışmalarına 2024 yılı bütçesinden toplam 1 trilyon 28 milyar lira ödenek ayrıldı. 4 yıllık süreçte bu rakamın 3 trilyon liranın üzerine çıkması öngörülüyor.

ETİKETLER
Deprem
Sıradaki Haber
5 aylık fındık ihracatı 1 milyar doları aştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:05
Bakan Koca: Hatay'da hizmete açtığımız hastaneler sizlere karşı görev duygumuzun sonucudur
22:22
Şili'de orman yangınlarında 19 kişi öldü
22:19
Bakan Tekin: Müfredat değişikliğini yakın zamanda paylaşacağız
22:09
Ürdün ABD'nin Irak'taki hava saldırılarına katıldığı yönündeki iddiaları yalanladı
22:33
İBB Başkan adayı Kurum'dan Mahmutbey Kavşağı müjdesi
21:30
AB Türkiye ile daha yakın ilişki kurmak istiyor
İngiltere'de on binlerce kişi Gazze’de 'soykırımın durdurulması' için sokaklarda
İngiltere'de on binlerce kişi Gazze’de 'soykırımın durdurulması' için sokaklarda
FOTO FOKUS
Depremden 204 saat sonra gelen mucize "hoş geldin"le hafızalara kazındı
Depremden 204 saat sonra gelen mucize "hoş geldin"le hafızalara kazındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ