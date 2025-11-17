Açık 8.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 17.11.2025 18:53

Engelli bireylere özel indirimli trafik poliçesi uygulaması başlıyor

Engelli bireylerin trafik sigortasından indirimli yararlanmalarına ilişkin yeni düzenleme 1 Şubat 2026'da yürürlüğe girecek.

Engelli bireylere özel indirimli trafik poliçesi uygulaması başlıyor

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), engelli bireylerin trafik sigortasından indirimli yararlanmalarına imkan sağlayan yeni düzenlemenin 1 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe gireceği duyurdu.

Ulusal Engelli Veri Sistemine kayıtlı olan engelli bireylerin söz konusu tarihten itibaren sahip oldukları bir araç için trafik sigortasından indirimli olarak faydalanabileceği kaydedilen açıklamada, düzenlemeye göre, engelli bireylerin araçları için trafik sigortası azami primlerine mevcut indirimlere ilave olarak yüzde 20'ye varan oranlarda ek indirim uygulanacağı ifade edildi.

Açıklamada, engelli bireyin TC Kimlik Numarası ile tanımlanacak indirim oranı ve tutarının trafik sigortası poliçesinin ön yüzünde yer alacağı belirtildi.

ETİKETLER
Engelliler Sigorta Trafik
Sıradaki Haber
Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:21
İstanbul'daki zehirlenmede can kaybı 4'e yükseldi
20:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uçağın neden düştüğünü şeffaf bir şekilde paylaşacağız
18:43
Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı
18:32
Çinli bilim insanları, Ay'dan gelen kaya ve toprak örneklerinde "demir pası" buldu
18:41
İstanbul'da suya her ay zam uygulaması yeni yılda da devam edecek
17:59
Üniversitede 3 yıllık eğitim dönemi gelecek yıl başlıyor
Sındırgı'da evleri hasar gören vatandaşlar geçici yaşam merkezine yerleştiriliyor
Sındırgı'da evleri hasar gören vatandaşlar geçici yaşam merkezine yerleştiriliyor
FOTO FOKUS
"Neşeli Günler" filmi gerçek oldu: Karşılıklı turşucu açtılar
"Neşeli Günler" filmi gerçek oldu: Karşılıklı turşucu açtılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ