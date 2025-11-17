Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 132,39 puan artarken, toplam işlem hacmi 138,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi yüzde 1,56 değer kazandı.

Sektör endekslerini arasında en fazla yükselen yüzde 3,79 ile orman kağıt basım, en çok değer kaybeden yüzde 0,43 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, yatırımcıların odağı ABD'de açıklanacak şirket bilançoları ve ekonomik verilere çevrilirken, BIST 100 endeksi, teknoloji endeksi öncülüğünde günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun yayımladığı raporda ise Türkiye ekonomisinin bu yıl ve 2026'da yüzde 3,4 büyüyerek dirençli kalmaya devam edeceği ve büyümenin 2027'de yüzde 4'e yükseleceği öngörüldü.

Analistler yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, işsizlik oranı ve kısa vadeli dış borç stoku, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini kaydetti.

ABD’de federal hükümetin yeniden açılmasına karşın yarın açıklanacak resmi kurumlara ait veri akışında eksiklerin olabileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 seviyeleri direnç, 10.600 ve 10.500 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.