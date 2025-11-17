Açık 15.3ºC Ankara
Ekonomi
AA 17.11.2025 14:15

İstanbul Ekonomi Zirvesi 11-12 Aralık'ta gerçekleştirilecek

İstanbul Ekonomi Zirvesi 2025, "Yeni Dengeler ve Küresel İşbirlikleri" ana temasıyla 11-12 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

İstanbul Ekonomi Zirvesi 11-12 Aralık'ta gerçekleştirilecek

Küresel ekonomi, sürdürülebilirlik, sağlık, otomotiv, enerji, telekomünikasyon, sanayi, finans, eğitim, dijital dönüşüm, girişimcilik ve uluslararası yatırım gündemlerini tek çatı altında buluşturan 9. İstanbul Ekonomi Zirvesi, 11-12 Aralık tarihlerinde Çırağan Sarayı'nda yapılacak.

Zirve öncesinde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, bu seneki ana temalarının "Yeni Dengeler ve Küresel İşbirlikleri" olduğunu söyledi.

Değer, yurt dışından büyükelçiler, konsolosluklar, bakanlık ve başbakanlık seviyesinde 50'ye yakın katılım olacağını ifade ederek, İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin her geçen gün büyüyerek yoluna devam ettiğini belirtti.

İstanbul Ekonomi Zirvesi 11-12 Aralık'ta gerçekleştirilecek

Değişen yeni dünya dengelerinde Türkiye'nin hak ettiği yere ulaşması için İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin elinde geldiği kadar buraya katkı sunmaya çalıştığını vurgulayan Değer, her sene olduğu gibi bu sene de etkinliğin galasıyla birlikte 3 gün süreceğini ifade etti.

"İstiyoruz ki İstanbul Ekonomi Zirvesi Türkiye'nin yerini en iyi ve hak ettiği şekilde temsil etsin"

Değer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birinci İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin ana teması sanayi 4.0'dı. Bütün dünya konuştu, tartıştı. 'Oldu olacak, gelecek yarın' derken geleceğin tam orta göbeğindeyiz ve o kadar hızlı hareket ediyor ki bu gelişimi tamamlamış olanlar var, tamamlamaya çalışanlar var, hiç başlamamışlar var. Dolayısıyla biz istiyoruz ki İstanbul Ekonomi Zirvesi, gelişmekte olan yeni dünya düzeninde Türkiye'nin yerini en iyi ve hak ettiği şekilde temsil etsin."

Bu arada, zirvenin 11 Aralık akşamında, B2B toplantıların ardından "Dünya Barışı" temalı özel bir resepsiyon düzenlenecek. Resepsiyonun açılışında, Türkiye'de görev yapan büyükelçi ve başkonsolosların, barış mesajları birer dakikalık demeçlerle paylaşılacak.

Zirvenin son gününde, yılın en başarılı kişi ve kurumları 9. İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni ile ödüllendirilecek.

