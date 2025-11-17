Duman 16.1ºC Ankara
Ekonomi
AA 17.11.2025 13:35

AJet’in yeni "Boeing 737-8 MAX" uçakları İstanbul’da

Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi AJet, 2 yeni "Boeing 737-8 MAX" tipi uçağın filosuna katıldığını duyurdu.

AJet’in yeni "Boeing 737-8 MAX" uçakları İstanbul’da
[Fotograf: AA]

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, şirket yöneticilerinin katılımıyla Boeing’in ABD’nin Seattle kentinde bulunan üretim merkezinde teslim töreni düzenlendi.

Törenin ardından fabrika çıkışlı "TC-OHR" ve "TC-OHS" tescilli uçaklar İstanbul'a hareket etti.

AJet’in TC-OHR tescilli 9'uncu uçağı 12 Kasım'da İstanbul’a geldi.

TC-OHS tescilli 10'uncu uçak Sabiha Gökçen Havalimanı’na 14 Kasım'da indi.

ABD'den 13 saatlik uçuşla Türkiye’ye gelen uçaklar hangara alındı.

Standardizasyon ve Türk mühendisleri tarafından geliştirilen "Miligram" adlı koltukların montajının tamamlanmasının ardından uçaklar kısa sürede tarifeli seferlere başlayacak.

Gelecek yıl AJet filosuna katılacak 37 "Boeing 737-MAX" uçakla filonun yüzde 76'sının yeni nesil uçaklardan oluşması hedefleniyor. 

THY
