Parçalı Bulutlu 27.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 03.07.2026 10:00

Enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,99, yılık bazda yüzde 32,11 olarak gerçekleşti.

Enflasyon rakamları açıklandı

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Enflasyon Son Dakika TÜFE
Sıradaki Haber
Memur ve emeklilerin zam oranları belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:14
Pakistan'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlandığı kazada 40 kişi öldü
10:11
Borsa güne yükselişle başladı
10:06
İran’ın eski lideri Hamaney için devlet töreni düzenleniyor
10:09
Memur ve emeklilerin zam oranları belli oldu
09:52
Brent petrolün varili 72,15 dolardan işlem görüyor
09:45
Altının gramı 6 bin 266 liradan işlem görüyor
Deniz polisleri, Van Gölü'nde inci kefali nöbetinde
Deniz polisleri, Van Gölü'nde inci kefali nöbetinde
FOTO FOKUS
Gazzeli engelli anne, 3 engelli çocuğuna bakmaya çalışıyor
Gazzeli engelli anne, 3 engelli çocuğuna bakmaya çalışıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ