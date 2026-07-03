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TRT Haber
HABER GİRİŞ
03.07.2026 10:00
, 03.07.2026 10:14
Enflasyon rakamları açıklandı
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,99, yılık bazda yüzde 32,11 olarak gerçekleşti.
Ayrıntılar geliyor...
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