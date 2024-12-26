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Ekonomi
AA 26.12.2024 08:38

Enerji piyasalarında uygulanacak idari para cezalarında artış

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, 2025'te elektrik, doğal gaz, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında uygulanacak idari para cezalarının yüzde 43,93 artırılmasına karar verildi. Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında uygulanan idari para cezalarının 2025 için miktarları belirlendi.

Enerji piyasalarında uygulanacak idari para cezalarında artış

EPDK'nın ilgili sektörlere ait tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, doğal gaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları ve elektrik piyasalarında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere mevzuata aykırılık durumlarında uygulanan idari para cezalarında 2025 yılı için yüzde 43,93 artışa gidildi.

Tebliğ 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

Enerji Verimliliği Kanunu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Enerji Verimliliği Kanunu'nda belirlenen yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde verilecek idari para cezaları, 2024 yeniden değerleme seviyesi olan yüzde 43,93 oranında artırıldı.

Buna göre, uygulanacak idari para cezaları 12 bin 835 lira ile 516 bin 882 lira arasında değişiklik gösterecek. 

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