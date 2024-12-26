Yapılandırılan vergi borçları için son gün 31 Aralık

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Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme 2023'te hayata geçirildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 48 aya kadar taksit imkanı sağladı. Borçlarının yapılandırılmasında yeni taksit döneminin bitimine ise sayılı gün kaldı. Mükelleflerin 19. uncu dönem ödemelerini yıl sonuna kadar gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Peki ödemeler hangi noktalardan yapılabiliyor?

Birçok farklı ödeme noktası bulunuyor. Anlaşmalı bankaların şubeleri veya mobil bankacılık, vergi daireleri ya da interaktif vergi dairesinden ödemeler gerçekleştirilebiliyor.

Mükelleflere önemli uyarı

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan mükelleflere yönelik önemli bir uyarı da geldi. Gecikme ve eksik ödemelere ilişkin dikkatli olunması istendi. Bir yılda 3'ten fazla taksitin zamanında ödenmemesi veya eksik ödenmesi haline yapılandırma hakkının son bulacağı belirtildi.