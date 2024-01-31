Az Bulutlu 4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 31.01.2024 10:37

Enerji ithalatı faturası yüzde 18,7 azaldı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, Aralık 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 azalarak 6 milyar 653 milyon 632 bin dolar oldu.

Enerji ithalatı faturası yüzde 18,7 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, 2023'ün aralık ayında Türkiye'nin toplam ithalatı, önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11 azalarak 29 milyar 38 milyon 859 bin dolar oldu.

Bu tutarın 6 milyar 653 milyon 632 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu. 

Aralık 2022'de bu rakam 8 milyar 181 milyon 95 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 18,7 azaldı.

Öte yandan, ham petrol ithalatı, bu dönemde yüzde 28,04 artarak 2 milyon 902 bin 840 tona çıktı.

ETİKETLER
Enerji İthalat
Sıradaki Haber
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi aylık ve yıllık bazda arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:04
Edirne'de haklarında arama kararı olan 123 şüpheli yakalandı
12:07
Ocak enflasyonu 5 Şubat'ta açıklanacak
12:02
2 ay önce yakalanan DEAŞ'lı teröristin ifadesi TRT Haber'de
12:02
Depremzedelere ödenen nakdi destek tutarı 105,5 milyar liraya yaklaştı
12:01
Türkiye'nin elektrik üretimi arttı
11:56
Depremden etkilenen 275 bin 362 kişiye psikososyal destek sağlandı
Üniversite binasını yuva edinen yediuyur, kış uykusu için ağaç kovuğuna bırakıldı
Üniversite binasını yuva edinen yediuyur, kış uykusu için ağaç kovuğuna bırakıldı
FOTO FOKUS
2 ay önce yakalanan DEAŞ'lı teröristin ifadesi TRT Haber'de
2 ay önce yakalanan DEAŞ'lı teröristin ifadesi TRT Haber'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ