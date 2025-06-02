Çok Bulutlu 19.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 02.06.2025 09:59

Emlak vergisi ilk taksit ödemesinde bugün son gün

Emlak vergisinin 1'inci taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Ödeme yapmayan mükelleflere günlük gecikme zammı uygulanacak.

Emlak vergisi ilk taksit ödemesinde bugün son gün

Emlak vergisinin ilk taksit ödemelerinde sona gelindi. Bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunanların, vergi ödemelerini bugün yapmaları gerekiyor.

Emlak vergisi ödemeleri nereye yapılıyor?

-Mülkün bağlı olduğu belediye

-e-Devlet veya belediyelerin internet sitesi

-Ödemeler, taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye doğrudan gidilerek yapılabiliyor

Ödemelerini zamanında yapmayanlar için ise gecikme zammı uygulanacak. Gecikme zammı günlük olarak işleyecek. Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler ile emekli dul ve yetim aylığı alanlar emlak vergisi ödemiyor.

Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf tutuluyor. Her ikisi de emekli ve birer konuta sahip olan eşler için de muafiyet var.

Konutlardan birinde ikamet edilmesi, diğerinin ise boş tutulması, yani kira gelirinin olmaması halinde, emekli çiftler bu iki ev için de vergiden muaf olabiliyor. Konutlardan herhangi birinin kiraya verilerek gelir elde edilmesi halinde ise, her iki konut için de vergi ödenmesi gerekiyor.

ETİKETLER
Emekli Emlak Konut Vergi
Sıradaki Haber
Aydın çam fıstığına AB'den coğrafi işaret tescili
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:54
Rusya heyeti İstanbul'a geldi
11:57
Türkiye'de bisiklet yolu ağı 2 bin kilometreye ulaştı
11:44
TPAO, Hazar Denizi'ndeki doğal gaz sahasına ortak olacak
11:45
Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Girişimi Senegal'de kedi evlerine ilham oldu
11:30
Yolcunun valizinden 48 zehirli yılan ile 5 kaplumbağa çıktı
11:29
SGK duyurdu: Emekli Sandığı maaşları öne çekildi
Hindistan'ın tarihi başkenti Yeni Delhi
Hindistan'ın tarihi başkenti Yeni Delhi
FOTO FOKUS
MSB'den Türk Hava Kuvvetlerinin 114'üncü yılına özel video paylaşımı
MSB'den Türk Hava Kuvvetlerinin 114'üncü yılına özel video paylaşımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ