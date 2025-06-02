Çok Bulutlu 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 02.06.2025 09:21

Aydın çam fıstığına AB'den coğrafi işaret tescili

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın çam fıstığının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi.

Aydın çam fıstığına AB'den coğrafi işaret tescili

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Anadolu'nun eşsiz lezzetlerinin sınırları aşmaya devam ettiğini vurgulayan Yumaklı, "Doğal aroması ve yüksek kalitesiyle öne çıkan Aydın çam fıstığı, AB'den coğrafi işaret tescili alan 33'üncü ürünümüz oldu.

Aydın çam fıstığına AB'den coğrafi işaret tescili

Üreticimizi kutluyor, bu başarıyı ülkemiz ve sektörümüz adına gururla paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

 

Türkiye'nin, AB tarafından tescillenen coğrafi işaretli ürünleri şunlar:

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri/Bursa karası, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın Memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri ve Aydın çam fıstığı."

ETİKETLER
Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı Coğrafi İşaretler AB
Sıradaki Haber
Tarım, gıda ve içecek sektöründen ilk 4 ayda 9 milyar dolarlık ihracat
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:54
Rusya heyeti İstanbul'a geldi
10:22
Altının gramı 4 bin 223 liradan işlem görüyor
10:17
MESKİ'ye çevre kirliliği nedeniyle 2 milyon 674 bin lira ceza
10:21
Emlak vergisi ilk taksit ödemesinde bugün son gün
09:55
Rusya: Ukrayna'ya ait 162 İHA'yı vurduk
09:57
Gece müzeciliğini keşfet
Çanakkale'de 'Kalpli Göl' pembe renge büründü
Çanakkale'de 'Kalpli Göl' pembe renge büründü
FOTO FOKUS
MSB'den Türk Hava Kuvvetlerinin 114'üncü yılına özel video paylaşımı
MSB'den Türk Hava Kuvvetlerinin 114'üncü yılına özel video paylaşımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ