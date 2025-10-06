Açık 13.7ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 06.10.2025 21:36

"Emekliye kiralık değildir" ilanına para cezası

Ticaret Bakanlığı, bir ilan sitesinde "emekliye kiralık değildir" ibaresiyle yayımlanan konut ilanıyla ilgili emlak işletmesi hakkında idari para cezası uygulandığını açıkladı.

"Emekliye kiralık değildir" ilanına para cezası

Ticaret Bakanlığının yazılı açıklamasında, internet sitesindeki ayrımcı ifadeye yönelik işlem yapıldığı duyuruldu.

İnternette yayım yapan bir ilan sitesinde "emekliye kiralık değildir" ibaresiyle yayımlanan konut ilanına dikkati çekilen açıklamada, "Bakanlığımızca yapılan inceleme sonucunda Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğe aykırılık tespit edilerek ilan yayından kaldırılmış, ilgili emlak işletmesi hakkında idari para cezası uygulanmıştır." denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Her vatandaşımızın eşit şartlarda hizmet almasını, piyasada adil, dürüst ve ahlaka uygun ticari faaliyetlerin sürdürülmesini, toplum vicdanını zedeleyen her türlü ayrımcı uygulamanın önlenmesini temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Dürüst ticaretin, hakkaniyetin ve toplumsal sorumluluğun yanında olmaya, vatandaşımızın, hakkını ve hukukunu korumaya kararlılıkla devam edeceğiz."

