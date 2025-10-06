Antalya'ya yılın 9 ayında gelen turist sayısı 14 milyonu aştı

Dünyanın en çok turist ağırlayan şehirleri arasında hızla yükselen Antalya, sadece Türkiye'nin değil, Akdeniz çanağının da en iddialı tatil destinasyonlarından biri olarak öne çıkıyor.

Ilıman iklimi, uzun plajları, antik kentleri ve çeşitlenen konaklama seçenekleriyle öne çıkan kentte, özellikle yabancı turist hareketliliği devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, kent eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 49 bin 114 kişilik artışla 2 milyon 388 bin 585 turisti konuk etti. Eylülde en fazla Ruslar, Almanlar ve Polonyalılar tatil için Antalya'yı tercih etti.

Yılın 9 aylık döneminde ise Antalya, geçen yılın aynı dönemine göre 19 bin 803 artışla 14 milyon 91 bin 318 turisti ağırladı.

Bu süreçte en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya 3 milyon 306 bin 606 kişiyle ilk sırada yer aldı. Rusya'yı 2 milyon 702 bin 971 kişiyle Almanya, 1 milyon 292 bin 806 kişiyle de İngiltere takip etti.

İlk onda ise İngiltere'den sonra Polonya, Romanya, Hollanda, Ukrayna, Kazakistan, Çekya ve Slovakya yer aldı.