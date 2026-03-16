Ekonomi
TRT Haber 16.03.2026 10:20

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye devam ediyor

Emekli aylığı ve bayram ikramiyelerinin ödemeleri devam ediyor. SSK emeklilerine yapılan ödemeler bugün tamamlanıyor. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ödemeleri ise 19 Mart Perşembe gününe kadar tamamlanacak.

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye devam ediyor

Emekli aylıklarının ödemeleri öne çekildi. Ramazan Bayramı ikramiyeleri de hesaplara yatırılmaya devam ediyor.

SSK emeklileri için aylık ve ikramiye ödemeleri bugün tamamlanacak.

Bağ-Kur emeklilerine ise aylıkları ve ikramiyeleri 17-18 Mart tarihlerinde yatırılacak.

Maaş günü 25-26 Mart olanlara yarın, 27-28 Mart'ta olanlara ise aylıkları 18 Mart Çarşamba günü ödenecek.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ikramiyeleri ise 19 Mart'ta hesaplarında olacak.

Bayram ikramiyeleri, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödeniyor. Ramazan Bayramı'nda 4 bin lira ikramiye yatırılacak. Dul ve yetim aylığı alanların ödeme miktarları ise hisse oranlarına göre değişiklik gösterecek.  

İslam medeniyetinin izleri Çamlıca’da sergileniyor
İslam medeniyetinin izleri Çamlıca’da sergileniyor
Hatay'da denizin taşmasıyla sahil yolu ve işletmeler su altında kaldı
Hatay'da denizin taşmasıyla sahil yolu ve işletmeler su altında kaldı
