Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye devam ediyor

Emekli aylıklarının ödemeleri öne çekildi. Ramazan Bayramı ikramiyeleri de hesaplara yatırılmaya devam ediyor.

SSK emeklileri için aylık ve ikramiye ödemeleri bugün tamamlanacak.

Bağ-Kur emeklilerine ise aylıkları ve ikramiyeleri 17-18 Mart tarihlerinde yatırılacak.

Maaş günü 25-26 Mart olanlara yarın, 27-28 Mart'ta olanlara ise aylıkları 18 Mart Çarşamba günü ödenecek.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ikramiyeleri ise 19 Mart'ta hesaplarında olacak.

Bayram ikramiyeleri, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödeniyor. Ramazan Bayramı'nda 4 bin lira ikramiye yatırılacak. Dul ve yetim aylığı alanların ödeme miktarları ise hisse oranlarına göre değişiklik gösterecek.