Duman 8.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 16.03.2026 09:59

Altının gramı 7 bin 136 liradan işlem görüyor

Altının gramı, haftaya yatay başlamasının ardından 7 bin 136 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11 bin 960 liradan, Cumhuriyet altını ise 47 bin 287 liradan satılıyor.

Altının gramı 7 bin 136 liradan işlem görüyor

Cuma günü ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 7 bin 135 liradan tamamladı.

Haftaya yatay başlayan gram altın saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 7 bin 136 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 960 liradan, Cumhuriyet altını ise 47 bin 287 liradan satılıyor.

Altının onsu, yüzde 0,2 düşüşle 5 bin 9 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel çapta enflasyonu tetikleyebileceği tahmin edilirken bu durum merkez bankalarının beklenen "güvercin" politika adımlarını erteleyebileceği yönündeki beklentileri güçlendiriyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu hafta açıklayacağı para politikası kararları öncesi zayıflayan gevşeme beklentileri ve güçlenen dolar, altının ons fiyatı üzerinde baskı unsuru olarak öne çıkıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın çarşamba günü politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken yılın ilk faiz indirimi için eylül ayı öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirtti.

ETİKETLER
Altın
Sıradaki Haber
Borsa haftaya yükselişle başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:36
Vakıflar Genel Müdürlüğü günde 120 bini aşkın kişiye iftar veriyor
11:34
İran: ABD uçak gemisine lojistik ve servis hizmeti veren noktalar meşru hedefimizdir
11:27
İmamoğlu Suç Örgütü davasında beşinci duruşma
11:23
ABD-İsrail'in saldırılarında İran'da bir okul daha hedef alındı
11:22
Trump yönetimi, İran'a saldırıların maliyetini açıkladı
11:12
MEB'den lise öğrencilerine yönelik ara tatil rehberi
İslam medeniyetinin izleri Çamlıca’da sergileniyor
İslam medeniyetinin izleri Çamlıca’da sergileniyor
FOTO FOKUS
Hatay'da denizin taşmasıyla sahil yolu ve işletmeler su altında kaldı
Hatay'da denizin taşmasıyla sahil yolu ve işletmeler su altında kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ