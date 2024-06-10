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Ekonomi
TRT Haber 10.06.2024 06:05

Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor

Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başlayacak. Ödemeler 14 Haziran'a kadar yapılacak. Peki ödeme takvimi nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı, emeklilerinin bayram ikramiyesinde takvim netleşti. 

Bayram ikramiyelerinden 16 milyon emekli yararlanacak. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine ödenecek ikramiyeler maaş alma takvimine göre yapılacak.

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, ödeme takvimine ilişkin, "4C (Emekli Sandığı) kapsamındakilere ayın 10’u, 4B (Bağ-Kur) kapsamındakilere ayın 11’i, 4A (SSK) kapsamındakilere ise 12 13 ve 14 Haziran'da olmak üzere toplamda ayın 10 ile 14’üne kadar bayram öncesinde emeklerimizin hesabına yatırılacak" bilgisini verdi.

Ramazan Bayramı'nda da emeklilere 3'er bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı.

Bayram ikramiyesi ilk olarak 2018'de yılda iki kez biner lira olarak ödenmeye başlandı. 2021'de ikramiye bin 100 liraya, 2023'te 2 bin liraya yükseldi. Bu yıl için ise yüzde 50 artışla 3 bin lira oldu.  

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