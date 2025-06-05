Emeklilere 57,4 milyar lira bayram ikramiyesi ödendi

Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödeme yapılıyor.

İkramiye 2018'de her bayramda 1000 lira olarak verilmeye başlanırken, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, 2024'te 3 bin liraya, bu yıl için ise 4 bin liraya yükseltildi.

Bu kapsamda Bağ-Kur emeklilerinin ikramiyeleri 31 Mayıs'ta hesaplarına yatırıldı. Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emeklilere 1 Haziran'da ödeme yapıldı. SSK emeklilerine de aylık alma günlerine göre 2 ile 4 Haziran arasında ikramiyeleri ödendi.

Toplamda yaklaşık 16 milyon emekli bayram ikramiyesinden yararlandı. Bu kapsamda 57 milyar 400 milyon lira hesaplara aktarılmış oldu. Dul ve yetim aylığı alanlara da hisseleri oranında ikramiye yatırıldı.

Memur emekli aylığı ödemesi öne çekildi

Memur emeklileri için de ödeme takvimi öne çekildi. SGK, Emekli Sandığı kapsamında her ayın 5'inde maaş alanlara haziran aylığının bir gün önce ödeneceğini duyurmuştu. Buna göre, memur emeklilerine hem maaşları hem de bayram ikramiyeleri ödendi.