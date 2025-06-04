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Ekonomi
AA 04.06.2025 17:20

Bakan Şimşek, Lüksemburg başbakanı ve maliye bakanı ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Lüksemburg'da Başbakan Luc Frieden ve Maliye Bakanı Gilles Roth ile görüştü.

Bakan Şimşek, Lüksemburg başbakanı ve maliye bakanı ile görüştü
[Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (orta), Lüksemburg Başbakanı Lut Frieden (sağ) ve Lüksemburg Maliye Bakanı Gilles Roth (sol).]

Bakan Şimşek, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Dünyanın önde gelen finans merkezlerinden biri olan Lüksemburg'un Türkiye için önemli ortak olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Dijital inovasyondan sürdürülebilir finansa, üretimden Gümrük Birliğinin modernizasyonuna, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine kadar ikili ilişkilerimizi genişletmeye ve derinleştirmeye kararlıyız. Üçüncü ülkelerde yeni işbirliği alanlarının kilidini açmak ve ortak iş fırsatlarını keşfetmek amacıyla Stratejik Finans Çalışma Grubu kurulması konusunda anlaştık. Sıcak misafirperverliğiniz için minnettarım."

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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