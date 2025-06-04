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Ekonomi
AA 04.06.2025 14:33

Bakan Kacır'dan küresel girişimcilik etkinliklerine katılma çağrısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, girişimcilerin, Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı ile dünyaya açılabileceğini ifade ederek, "Lizbon, Helsinki, Las Vegas ve Doha'da düzenlenecek küresel girişimcilik ve teknoloji etkinliklerinde girişiminizi dünyaya tanıtmak ve uluslararası ağlara dahil olmak için hemen başvurun" dedi.

Bakan Kacır'dan küresel girişimcilik etkinliklerine katılma çağrısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı hakkında paylaşım yaptı.

Girişimcileri, çağrıya başvurmaya davet eden Kacır, "Girişimlerinizle dünyaya açılmanın tam zamanı. Milli Teknoloji Hamlesi girişimlerini küresel sahneye taşıyoruz. Lizbon, Helsinki, Las Vegas ve Doha'da düzenlenecek küresel girişimcilik ve teknoloji etkinliklerinde yer almak, girişiminizi dünyaya tanıtmak ve uluslararası ağlara dahil olmak için hemen başvurun" dedi.

Kacır'ın paylaşımında yer verilen bilgilere göre, çağrıyla, girişimlerin global sahnede tanıtılması sağlanacak. Bu kapsamda, yatırımcılarla birebir görüşme yapma, yeni müşteri kazanma, tedarikçilerle tanışma, yeni işbirlikleri kurma ve teknolojideki en son trendlerle buluşma fırsatı yakalanacak.

Çağrıya başvurular, 1 Temmuz Salı günü saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru formuna, "yatirimadestek.gov.tr/kge2025" adresinden ulaşılabilecek.

 

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Girişimci Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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