Açık 18.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 21.09.2023 20:43

Emekli maaşına ne zaman zam gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme yapılacağını söyleyerek, "Fazla uzamaz, yani en kısa zamanda. 2024'e inşallah bunun kararlarını vermiş olarak gireriz" açıklamasını yaptı.

Emekli maaşına ne zaman zam gelecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenen 78. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ziyaretinde gazetecilere açıklama yaptı.

Gazetecilerin soruları arasında emekli maaşıyla ilgili düzenleme de vardı. Ne zaman sonuçlanacağı sorusu üstüne Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fazla uzamaz. Yani en kısa zamanda. İlgili bakanım zaten çalışmalarını sürdürüyor. Dönüşte zaten bir araya gelip, 'Ne durumdasın, ne yaptın, ne yapıyorsun?' kendisinden bunun bilgilerini de alacağız. Ama 2024'e inşallah bunun kararlarını vermiş olarak gireriz" dedi. 

Ekonominin problemlerini çözerken işçilerin, memurların yanı sıra emeklileri de enflasyona ezdirmemek için çabaladıklarını söyleyen Erdoğan, şunları anlattı: 

"Bu konuda attığımız adımlar mevcut. Emeklilerimizin sıkıntılarını da biliyoruz. Toplumun tüm kesimlerine yönelik adımlar attığımız gibi onların da yaşam koşullarını iyileştirici adımlar atacağız. Uyguladığımız Orta Vadeli Programın başarıya ulaşmasıyla birlikte oluşacak refah artışında toplumun tüm kesimleri gibi tabii ki emeklilerimiz de payını alacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin hak ettikleri refah düzeyine ulaşmaları için gayret göstereceğiz."

Memur maaş artışı nasıl olacak?
Memur maaş artışı nasıl olacak?

Kamuda mülakatın kaldırılması

Gazetecilerin kamuda mülakatın kaldırılmasıyla ilgili soru üzerine Erdoğan şu bilgileri verdi: 

"Biz, mülakatları görevin gerektirdiği zorunluluklar dışında kaldırmayı vadettik. Görevin gerektirdiği hallerde ise hakkaniyetle hareket edilmesi temel yaklaşımımızdır. Mülakatlar çok sınırlı ve çok özel meslek gruplarında gerekli olabilir. Elbette mülakat komisyonlarının objektif kriterlerle oluşturulması konusu da çok mühim bir konu. Konuyu ilgili bakanlarımızla yakın görüşüyor, çalışıyoruz. Ben seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem, bunu Milli Eğitim Bakanımla, İçişleri Bakanımla görüşmek suretiyle, yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz."

ETİKETLER
Ekonomik Düzenlemeler Emekli Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Türkiye ile Cezayir ortak çalışma grubu kuruyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:16
Azerbaycan'ın kontrolüne geçen köyde, Ermeni güçlere ait mühimmat deposu bulundu
22:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis'in görüşmesi dünya basınında
21:56
Azerbaycan için Yelvah sembolik öneme sahip
21:40
Fransız basını Cumhuriyet'in 100. yılını mercek altına aldı
21:38
Borrell: Bakan Fidan'la AB-Türkiye ilişkilerinde atılacak gelecek adımları konuştuk
21:08
Bakan Fidan 'Geleceğin Zirvesi Bakanlar Düzeyinde Hazırlık Toplantısı'na katıldı
Fenerbahçe'den Avrupa'da gollü başlangıç
Fenerbahçe'den Avrupa'da gollü başlangıç
FOTO FOKUS
Meyve ve sebze mevsiminde yararlı
Meyve ve sebze mevsiminde yararlı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ