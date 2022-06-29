Küresel salgın sürecinde, dünyada olduğu gibi Türkiye'de internetten alışverişler devasa boyutlara ulaştı. Geçen yıl E-ticaret hacmi 234 milyar lira oldu, işletme sayısı 500 bine yaklaştı.

Ancak elektronik ticaret faaliyetleri belli platformlarda yoğunlaştı.

Düzenleme ile haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilecek

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Meclis Sanayi ve Ticaret Komisyonunda E-ticaret teklifinin görüşmelerine katıldı.

Muş, Sanayi ve Ticaret Komisyonunda ele alınan ve kabul edilen E-ticaret teklifini, bu alanda faaliyet gösteren ağ sağlayıcılara yönelik yeni yükümlülükleri açıkladı.

E-ticarette tedarikçi firmaya 5 gün içinde parası ödenecek

Düzenlemeyle uzun vadelerle ve zorunlu indirimlerle tedarikçi firmaların mağdur edilmesinin önüne geçilecek.

Teklife göre, "para yakma" adı altında, firmaların aşırı reklam vermeleri kontrol altına alınacak.

Öte yandan tedarikçi firmalar indirim yapmaya zorlanamayacak, platformlar 5 gün içinde tedarikçilere ödeme yapacak.

Teklif, belli büyüklüğün üzerindeki firmalara kargo hizmetinin dışarı verilmesini kısıtlıyor. Amacı ise dağıtım kanallarının çeşitlenmesi, yeni oyuncuların piyasaya girmesinin desteklenmesi.