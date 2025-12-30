Duman -1.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 30.12.2025 09:36

Elektrikte sayaç güvence ve kesme-bağlama bedellerini belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasasında 2026'da uygulanacak sayaç kontrol, güvence ile kesme-bağlama bedellerini tespit etti.

Elektrikte sayaç güvence ve kesme-bağlama bedellerini belirledi

EPDK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, gelecek yıl uygulanacak sayaç kontrol bedelleri sayaç türüne göre farklılaştırıldı. Bu kapsamda direkt bağlı tek fazlı aktif veya 3 fazlı aktif ve/veya reaktif sayaçlar için kontrol bedeli 194 lira olarak belirlendi.

Akım trafolu ve/veya gerilim trafolu aktif ve/veya reaktif sayaçlarda ise bu tutar 246 lira olarak uygulanacak.

Güvence bedelleri tüketici gruplarına göre belirlendi

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında alınan kararla, 2026'da uygulanacak güvence bedelleri tüketici grupları bazında yeniden düzenlendi.

Sanayi ile kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer tüketiciler için birim güvence bedeli kilovat başına 746 lira olarak tespit edildi. Mesken abonelerinde bu tutar 263 lira olurken, şehit aileleri ve muharip gaziler için 131 lira olarak belirlendi.

Tarımsal faaliyetler, aydınlatma ve diğer abonelik gruplarında ise güvence bedeli kilovat başına 354 lira olarak uygulanacak.

2026'da uygulanacak kesme-bağlama bedelleri de gerilim seviyesine göre tespit edildi.

Alçak gerilim aboneleri için kesme-bağlama bedeli 140 lira, orta gerilim aboneleri için 1048 lira olacak.

Kurulun 25 Aralık tarihli toplantısında alınan kararlar, 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek.

ETİKETLER
EPDK Enerji Elektrik
Sıradaki Haber
Lübnan doğal gaz için Mısır'la mutabakat zaptı imzaladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:23
İşsizlik rakamları açıklandı
10:24
Kahraman şehitlerimiz için veda töreni düzenlendi
10:18
Ekonomik güven endeksi aralıkta aylık bazda aynı kalarak 99,5 oldu
10:17
Altın güne düşüşle başladı
10:15
Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
10:11
TMSF, 1 şirket ile 2 ticari ve iktisadi bütünlüğü satışa çıkardı
Kırmızı periler diyarı karla kaplandı
Kırmızı periler diyarı karla kaplandı
FOTO FOKUS
Gazzelilerin kışla imtihanı
Gazzelilerin kışla imtihanı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ