Açık 32.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 13.08.2024 15:44

Elektrikli otomobil satışları dünya genelinde arttı

Dünya genelinde elektrikli otomobil satışları, temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artarak 1,4 milyona ulaştı.

Elektrikli otomobil satışları dünya genelinde arttı
[Fotograf: AA]

Elektrikli araçlar alanında çalışmalar yapan İngiltere merkezli danışmanlık firması Rho Motion, temmuz dönemindeki satışlara ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, temmuz ayında dünya genelinde 1,4 milyon elektrikli otomobil satışı yapıldı. Elektrikli otomobil satışları temmuzda yıllık bazda yüzde 21 artış gösterdi.

Temmuzda, Avrupa Birliği (AB), Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ile İngiltere'de, elektrikli araç satışları yıllık bazda yüzde 8 gerilerken, Çin'de yüzde 31 arttı.

Dünya genelinde ocak-temmuz dönemindeki satışlar, bir yıl öncesine kıyasla yüzde 21 artarak 8,4 milyona ulaştı.

Toplam satışların 5 milyonu Çin, 1,7 milyonu AB, EFTA ve İngiltere'de, 1 milyonu ABD ve Kanada'da, 700 bini ise diğer ülkelerde gerçekleşti.

Öte yandan, küresel satışların yüzde 65'i tam elektrikli, yüzde 35'i de fişli (Plug-In) hibrit otomobiller oldu.

ETİKETLER
Elektrikli Araç
Sıradaki Haber
ABD'de üretici enflasyonu beklentilerin altında arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:52
Bakan Fidan: Etiyopya-Somali krizinde taraflar arasında önemli yakınlaşma sağlandı
17:29
MEB'in okul ile aile işbirliğini güçlendirecek 'Velivizyon' platformu 15 Ağustos'ta tanıtılacak
17:16
Rusya Devlet Başkanı Putin, Filistinli mevkidaşı Abbas'la bir araya geldi
17:02
Filistin Devlet Başkanı Abbas TBMM'de konuşma yapacak
17:05
Hamas, İsrail'i vurdu
17:13
Gazzeli gazeteci: Dünyaya buradan mesaj gitmemesi için hedef alınıyoruz
İsrail'in 2008'de sakat bıraktığı Gazzeli gazeteci: Dünyaya buradan mesaj gitmemesi için hedef alınıyoruz
İsrail'in 2008'de sakat bıraktığı Gazzeli gazeteci: Dünyaya buradan mesaj gitmemesi için hedef alınıyoruz
FOTO FOKUS
Aynı mağduru iki kez soydular
Aynı mağduru iki kez soydular
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ