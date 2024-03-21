Hafif Kar Yağışlı 2.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 21.03.2024 10:42

Elektrik desteği alan vatandaşlardan güvence bedeli alınmayacak

EPDK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından elektrik faturası desteği alan vatandaşlardan elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli alınmayacağını duyurdu

Elektrik desteği alan vatandaşlardan güvence bedeli alınmayacak

EPDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan elektrik faturası desteği alan 3 milyon 721 bin hak sahibi, taşınma söz konusu olsun ya da olmasın elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli ödemeyecek.

Düzenlemeyle, söz konusu yardımın ihtiyaç sahiplerine daha etkin bir şekilde ulaştırılmasının yanı sıra hane üyesi olmayan ya da farklı isim üzerine kayıtlı elektrik aboneliği ve usulsüz kullanımın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Güvence bedeli, hane elektrik tüketimine göre 681 lira ile 1634 lira arasında değişiyor.

ETİKETLER
EPDK
Sıradaki Haber
Yaklaşık 400 milyon liralık doğal gaz tüketim desteği ödemeleri başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:03
Irak’ın kuzeyinde "Güvenli bölge" oluşturulacak
12:08
Ormanları 'dumansız yangın'dan böcek orduları koruyor
11:52
Blinken: Gazze'de ateşkes anlaşması yakın
11:57
3 ilde "Bozdoğan-14" operasyonu: 94 gözaltı
12:13
Down sendromlu bireylerin eğitimine ne zaman başlanmalı?
11:40
Yunan basınında bu kez gündem Türkiye'nin nükleer yatırımları
Flamingoların yaşam alanlarından Düden Gölü'nde su çekildi
Flamingoların yaşam alanlarından Düden Gölü'nde su çekildi
FOTO FOKUS
Filistinli şair Refaat Alarer'in gözünden İsrail'in katliamına bakış
Filistinli şair Refaat Alarer'in gözünden İsrail'in katliamına bakış
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ