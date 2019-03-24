Kahramanmaraş Elbistan'da 2015 yılında bindallı ve gelinlik satışı yapılan bir iş yeri açan 32 yaşındaki Ercan Doğan, daha sonra İstanbul'un Nişantaşı ilçesinde de kardeşiyle birlikte iş yeri açtı.

Hemşehrilerine iş imkanı sağlıyor

Özellikle son yıllarda bindallı ve kaftanlara ilginin artmasıyla 2018'de Eskişehir'deki 2 atölyeye fason üretim yaptıran Doğan, hemşehrilerine iş imkanı sağlayabilmek için aynı yılın ağustos ayında Elbistan'da bir atölye kurarak, Türkiye'nin yanı sıra 6 ülkeye bindallı ve kaftan satışına başladı.

Genç girişimci Ercan Doğan, Elbistan'dan 6 ülkeye ihracat yapmanın ve memleketinin insanına iş imkanı sağlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"Ürünlerimiz 886 noktada satılıyor"

Doğan, Türkiye'de 886 noktada ürünlerinin satıldığını, Elbistan'dan Avusturya, Rusya, Almanya, Katar, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracat yaptıklarını anlatarak, "Yeni bir firma olmamıza rağmen, 2018 yılı itibarıyla 510 bin dolarlık ihracat hacmine ulaştık. Hedefimiz ihracat yapılan ülke sayısını artırmak" dedi.

Kaynak: AA