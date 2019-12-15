Dokumacılıktan çiniye, ahşap işçiliğinden cam sanatına kadar birçok alanda Türk kültürünün izlerini taşıyan el sanatları ürünlerinin ihracatı düzenli artış gösteriyor. Türk el sanatları ürünleri, özellikle bakanlıkların ve kooperatiflerin üreticileri desteklemesiyle yürütülen tanıtım, pazarlama faaliyetleri sayesinde dünya vitrinlerinde daha çok yer buluyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin görsel sanatlar, mimarlık, tasarım ve el sanatları ürünleri gibi kalemlerden oluşan kültürel mal ihracatının tutarı son 5 yılda yaklaşık 112 milyar liraya ulaştı. Bu miktarın yüzde 72'sini oluşturan el sanatlarının dış satım tutarı ise bu dönemde 80,6 milyar lira oldu.

Yıl bazında bakıldığında 2014'te 11,3 milyar lira olan el sanatları ihracatının tutarı, 2015'te 12,5 milyar liraya, 2016'da 13,8 milyar liraya, 2017'de 17,9 milyar liraya ve 2018'de de 25 milyar liraya yükseldi. Söz konusu dönemde bu ürünlerin ihracatı yüzde 120 artış gösterdi.

Türkiye'nin 2014-2018 dönemindeki kültürel mal ihracatının 27,2 milyar liralık kısmı görsel ve işitsel medya alanında oldu. Bu alanda yapılan ihracat 2014 yılında 4,4 milyar lira iken, 2018'de 7,6 milyar liraya ulaştı.

Bu dönemde en yüksek ihracatın yapıldığı üçüncü kalem ise kitap ve yazılı basın ürünleri olarak kayıtlara geçti. Bu kalemde 2014'te 419,2 milyon lira seviyesinde olan ihracat, 2018'de 1,1 milyar liraya yükseldi, 2014-2018 döneminde ise 3,3 milyar liralık ihracat gerçekleştirildi.

En çok ithalat görsel ve işitsel medyada

Türkiye'nin söz konusu dönem itibarıyla kültürel mal ithalatına bakıldığında ise ilk sırayı 43,4 milyar lirayla görsel ve işitsel medya aldı. Bu alanda 2014'te 7,1 milyar lira olan ithalat tutarı, 2018'de 11 milyar liraya yükseldi.

İthalatta görsel ve işitsel medyayı 18,6 milyar lirayla kitap ve yazılı basın takip etti. Bu dönemde en yüksek üçüncü ithalat başlığı ise 15,7 milyar lirayla el sanatları ürünleri oldu. Bu başlıkta 2014'te 2,4 milyar lira olan ithalat tutarı 2018'de 5,7 milyar liraya çıktı.

Kaynak: AA