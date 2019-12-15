Yıla beklenenden daha yavaş başlayan otomotiv sektörünü canlandırmak için yıl içinde bazı vergi teşvikleri uygulanmıştı. Kamu bankaları da yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı "Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası" kapsamında aralık ayına özel fırsatlar sunmuştu. Birçok yerli ve yabancı firma, hurda araç teşviki, sıfır faiz, uzun vade seçenekleri ve takas indirimi gibi kampanyalarla alıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor.

Sıfır otomobil satışındaki talep sebebiyle bayilerde yoğunluk oluşurken, bazı modellerin tükenmesinden dolayı vatandaşların talebi karşılanamıyor. Beğendikleri araç için sipariş vermek için sıraya giren müşteriler, aracın bayiye gelmesini en az 15 gün bekleyebiliyor. Bu süre marka ve modele göre artabiliyor.

"Otomotive olan ilgiyi yeniden coşturdu"

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu yaptığı açıklamada, yüzde 0,49'luk faiz kampanyasının ciddi manada sektörün önünü açtığını ve otomotivde bekledikleri desteği yıl içerisinde çeşitli dönemlerde gördüklerini ifade etti.

Yüzde 0,49'uk faiz oranının ayrı bir anlam taşıdığını belirten Şahsuvaroğlu, "Çünkü bu, otomotive olan ilgiyi resmen yeniden coşturdu. Bu, mevduat faizinin de altında bir faiz oranı. Yani mevduat faizi bizim en büyük rakibimizdi. İnsanlar parasını mevduatta değerlendirmeyi düşünüyordu ama yüzde 0,49'luk faiz oranı otomotiv sektörünün gerçekten son birkaç ay önünü açan çok önemli bir durum oldu." diye konuştu.

"Müşteriler hayal ettikleri aracı bulma noktasında zorluklar yaşıyor"

Murat Şahsuvaroğlu, bayilerde ciddi bir talep yoğunluğu bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Piyasada sıfır araç konusunda sıkıntı var, doğru... Taleple arz arasında ciddi bir sıkıntı var. Bunun da nedeni yüzde 0,49 gibi çok önemli bir faiz indirimini sektör beklemiyordu. Talep ediyordu ancak bu kadar hızlı ve ani reaksiyon verileceğini öngöremiyorduk. Dolayısıyla hem yan sanayi hem de üretim olsun, bunların hızlıca bir araya gelip önünü açması zaman isteyen işler... Dolayısıyla 7/24 çalışmalarına rağmen piyasada ciddi miktardaki talebe üreticiler ve yan sanayi aynı hızda cevap veremedi.

Şu anda aslına bakarsanız müşteriler, hayal ettikleri aracı bulma noktasında zorluklar yaşıyor. Örneğin, renk ve paket anlamında belki istediğini bulamıyor ama daha düşük bir paketi bulabiliyor. Ama bu talep, gelecek yılın ilk çeyreğinin de canlı geçeceğinin işaretini veriyor. Tabii bu canlılığın devamı içinde yüzde 0,49 faizin gelecek yılda da devam etmesi elzem. Bu faizler bu şekilde devam ederse otomotiv, gelecek sene 600-650 bin adetlere doğru yelken açar diye öngörüyoruz."

Bu ay 2018'in aynı dönemine göre daha fazla satış beklediklerini ifade eden Şahsuvaroğlu, "Geçen yıl aralık satışı 77 bin adet civarındaydı. Bu yıl öngörümüz 85 bin adet civarında. Ama eğer bu faiz indirimi, bir ay daha önce açıklansaydı aralıkta satışlar 100 bini geçerdi, 120 bin civarını görebilirdik." diye konuştu.

"Şubat fiyatlarında model geçişi kaynaklı küçük farklar olabilir"

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Şahsuvaroğlu, aralık ayında karşılanamayan talebin ocak ayına sarkmasının beklendiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Müşteri, aslında bulamadığı aracı ocak ve şubatta almanın da peşine düşmüş durumda. Yani şöyle ki; istediği araç şubatta gelirse şubatta alacağını beyan ediyor. Ancak 31 Aralık'ta hurda teşviki bitiyor. Hurda teşviki de ortalama 6-7 bin lira indirim demek. Bu devam etmeyecek ve 2020 model geçişi şubat ayında olacak. Oradaki model geçişleriyle ilgili de yüzde 2-3 arasında küçük farklar olabilir. Bunun haricinde de herhangi bir fiyat etkileşimi olmaz."

"Türkiye Cumhuriyeti'nin otomotiv perakende tarihinde böyle bir faiz oranı yok"

Murat Şahsuvaroğlu, faiz indirimi ve çeşitli vergi teşviklerinin sektörün önünü açtığını ve sektörün geleceğe dair umutla bakmasını sağladığını dile getirerek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin otomotiv perakende tarihinde böyle bir faiz oranı yok. Bu çok ciddi ve kıymetli bir adım. Bu desteklerinden dolayı hükümetimize, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na kalbi şükranlarımızı sektör adına sunuyorum." dedi.

Kaynak: AA