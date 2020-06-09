Koronavirüs salgını ulaşım tercihlerini de etkiliyor. Birçok kişi toplu taşıma yerine bireysel araçlara yöneliyor. Fiyatı daha uygun olan motosikletler de bunların başında geliyor.

Hayatında hiç motosiklet kullanmayanlar bile motosiklet kullanmayı düşünüyor, u konuda araştırma yapıyor. Çünkü motosiklet diğer araçlara göre daha ekonomik ve çevreci.

"Kolay ulaşılabilir, ekonomik ve çevreci"

Motosiklet Endüstrisi Derneği Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, özellikle şehir merkezlerinde günlük kullanım amacıyla motosikletin tercih edilmeye başlandığını söyleyerek, şunları anlattı:

"Uluslararası markalara kalite ve güven sebebiyle bir yönelme var. Bunlar, sektör için son derece olumlu gelişmeler. Unutmayalım ki salgın hayatınızın akışını değiştirdi. Sosyal mesafe kavramı gibi birçok kavram hayatınıza girdi. Özellikle büyük şehirlerde bireysel ulaşım aracı olarak motosiklet, kolay ulaşılabilir, ekonomik ve çevreci bir ulaşım aracı olarak iyi bir alternatif olacaktır. Özellikle motor hacmi 250 cc'ye kadar olan motosikletler tercih edilmektedir."

Salgın sonrası ilginin devam etmesi bekleniyor

Motosiklet Endüstrisi Derneğinin araştırmasına göre, küçük hacimli motosiklet satışları yüzde 66 arttı.

Motosiklet sürücüsü Burak Onur Saraçgil, toplu taşımanın sıkıntılı olduğunu belirterek, "Bir araç kalabalık olabiliyor, diğer insanlarla temas olabiliyor. Motosiklet bu konuda tamamen kişisel araç oluyor" dedi.

Şehirlerdeki yoğun trafik de motosiklete talebi artırıyor. Salgın sonrasında motosiklete ilginin devam etmesi bekleniyor.

Haber: Süleyman Kaçmaz

Kamera: Yunus Yaman