Haber Giriş: Kaynak: AA
Çeyiz hesabı ödemelerinde kolaylık
[Fotoğraf: AA]
Çeyiz hesabına ilişkin ödeme planında yapılan düzenlemeyle katılımcılara kolaylık sağlandı. Düzenli ödemeyi aksatabilme hakkı 6'ya çıkarıldı. Değişiklik, 30 Eylül 2020'ye kadar geçerli.
Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Aylık ödeme planını seçen katılımcının, bir dönem içerisinde en fazla olan üç defa düzenli ödemeyi aksatabilme hakkı, yapılan düzenlemeyle 6'ya çıkarıldı.
Ayrıca, üç aylık ödeme planını seçen katılımcılar için de "düzenli ödeme yapmama" imkanı 1 dönem içerisinde 1 defa olarak uygulanıyordu, bu kolaylık da ikiye yükseltildi.
Söz konusu yönetmelik değişikliği 30 Eylül 2020 tarihine kadar geçerli olacak.
Etiketler: Düzenli ödeme Çeyiz hesabıSon Güncelleme: 9 Haziran 2020 Salı 10:02
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