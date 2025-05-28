Parçalı Bulutlu 17.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 28.05.2025 10:20

Ekonomik güven endeksi mayısta arttı

Ekonomik güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,05 artışla 96,7 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi mayısta arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks nisanda 96,6 iken, mayısta yüzde 0,05 artarak 96,7 oldu. Tüketici güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 1,1 artışla 84,8'e yükseldi.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 2,2 azalarak 98,6 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 0,9 artışla 110,5 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 0,6 artarak 111,2, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,9 artışla 88,4 değerini aldı.

ETİKETLER
TÜİK
Sıradaki Haber
Borsa güne yatay başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:06
AB çalışanları, Brüksel'in Gazze için eyleme geçmesini istiyor
11:01
TBMM'de başkanlık seçimi için adaylık başvuruları başladı
10:50
Katil İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli öldü
10:50
Ömer Çelik: Can Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü kutluyoruz
10:31
Küresel piyasalarda gözler FOMC toplantı tutanaklarına çevrildi
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
Keklikgözü çiçekleri doğayı süslüyor
Keklikgözü çiçekleri doğayı süslüyor
FOTO FOKUS
Çocuklarını okula götürürken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı
Çocuklarını okula götürürken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ