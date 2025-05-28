Parçalı Bulutlu 17.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 28.05.2025 09:43

Elektrikli araç şarj soket sayısı 30 bine yaklaştı

Elektrikli araç şarj soket sayısı nisanda önceki aya göre yüzde 2,7 artarak 29 bin 496'ya yükseldi.

Elektrikli araç şarj soket sayısı 30 bine yaklaştı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) nisan ayına ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü, nisanda önceki aya göre yüzde 3,8 artışla 2 bin 84 megavat oldu.

Söz konusu dönemde toplam soket sayısı önceki aya göre yüzde 2,7 artışla 29 bin 496'ya çıktı. Bu rakam, martta 28 bin 717 olarak kayıtlara geçmişti.

AC şarj soket sayısı, yüzde 1,9 artışla 17 bin 231'e, DC şarj soket sayısı da yüzde 3,8 artarak 12 bin 265'e yükseldi. Önceki ay AC şarj soket sayısı 16 bin 900, DC şarj soket sayısı ise 11 bin 817 olarak kaydedilmişti.

Öte yandan, martta 220 bin 258 olan elektrikli araç sayısı nisanda yüzde 5 artışla 231 bin 474'e ulaştı.

ETİKETLER
Elektrikli Araç Şarj İstasyonu EPDK Elektrik
Sıradaki Haber
Sofralık yumurta ihracatında muafiyet düzenlemesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:06
AB çalışanları, Brüksel'in Gazze için eyleme geçmesini istiyor
11:01
TBMM'de başkanlık seçimi için adaylık başvuruları başladı
10:50
Katil İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli öldü
10:50
Ömer Çelik: Can Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü kutluyoruz
10:31
Küresel piyasalarda gözler FOMC toplantı tutanaklarına çevrildi
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
Keklikgözü çiçekleri doğayı süslüyor
Keklikgözü çiçekleri doğayı süslüyor
FOTO FOKUS
Çocuklarını okula götürürken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı
Çocuklarını okula götürürken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ