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Ekonomi
TRT Haber 27.05.2025 19:00

Merkez Bankası'ndan Papara kararı

Merkez Bankası, TMSF'nin kayyum atadığı Papara'ya yönelik kararını açıkladı. Kararda, "Ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacak." dendi.

Merkez Bankası'ndan Papara kararı

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı ve 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şirkete ise TMSF kayyum olarak atandı. Merkez Bankası, Papara'ya ödemede geçici olarak günlük limitler uygulanacağını duyurdu.

Merkez Bankası, Papara'ya yönelik yürütülen soruşturma hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve ilgili diğer kurumların raporlarına istinaden 2024/231483 sayılı soruşturması kapsamında, ilgili Mahkeme tarafından Papara Elektronik Para A.Ş.'ye (Kuruluş) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştır.

İlgili Kurumlarla eşgüdüm içerisinde yürütülecek bu süreçte, Kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacaktır. Ayrıntılar, Kuruluş tarafından duyurulacaktır.

6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır.

TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürmektedir."


 

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