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Ekonomi
AA 27.05.2025 15:40

Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş bu yıl da devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uyguladıkları ekonomik program sayesinde Türkiye'nin kazanımlarının fazla olduğunu belirterek, "Ekonomik programı kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş bu yıl da devam edecek
[Fotograf: AA]

KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler ve Gelecek Vizyonu" temalı konferansta konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, küresel meydan okumalara karşın Türkiye'nin oldukça avantajlı bir pozisyonda olduğunu belirterek, dünyada büyük kırılmaların yaşandığı bir dönemde Türkiye'nin güçlü olmaya devam edeceğini vurguladı.

Konferansta Türkiye'nin özellikle savunma sanayi, inşaat, turizm, sağlık turizmi, oyun sektörü ve dizi ihracatı gibi hizmet sektörlerinde küresel rekabet gücüne dikkati çeken Şimşek, ekonomi alanında Batı ile entegrasyonu önemsediklerini söyledi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Gümrük Birliği Anlaşması'nı güncellemesi halinde Türkiye ile AB arasındaki ticaret hacminin 200 milyar euro bandından 400 milyar euroya çıkabileceğini ve bunun her iki taraf için de önemli kazanımlar getireceğini anlatan Şimşek, "İnanıyorum ki AB ülkeleri gelecekte Türkiye'ye daha fazla ihtiyaç duyacaktır" dedi.

Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş bu yıl da devam edecek

ABD yönetiminin Türkiye ile ekonomik iş birliği ve entegrasyona eğilimli olduğunun altını çizen Şimşek, bunun birçok alanda olabileceği gibi üçüncü ülkelerle iş birliği şeklinde de gelişebileceğini kaydetti.

Gelecek için dijital dönüşüm ve iklim değişikliği konularında hassas davrandıklarını ifade eden Bakan Şimşek, Türkiye ve KKTC'nin bu alanda iş birliği yapabileceğini vurguladı.

"Programda kararlıyız"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, konferanstaki konuşmasında, Türkiye'nin sürdürülebilir yüksek büyümesinin temellerini attıklarını belirterek, Türkiye'nin hem brüt hem de net döviz rezervlerindeki artışa işaret etti.

Rezervlerin devamlı surette arttığını belirten Şimşek, Türkiye'nin risk priminin ve kur oynaklığının düştüğünü kaydederek şunları söyledi:

"Ekonomik programı kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Tabii ki arada çıkan sorunlar için tedbirler alacağız. Program sayesinde Türkiye önemli kazanımlar elde etti."

İçerdeki ve dışardaki dalgalanmaların uyguladıkları ekonomik programa etkisinin sınırlı olduğunu bildiren Şimşek, "Piyasalardaki bu türbülansı iyi yönettiğimiz kanısındayız. Enflasyon beklentisine etkisi 1-2 puan düzeyinde, liradaki değer kaybı çok cüzi oldu ve talep de çok güçlü olmadığı için liradaki değer kaybından enflasyona geçiş zayıfladı" diye konuştu.

"Enflasyon düşüyor"

Bakan Şimşek konuşmasında, uyguladıkları program sayesinde enflasyondaki düşüşün devam edeceğinin altını çizerek, "Enflasyondaki düşüş bu yıl da devam edecek. Temel mallarda enflasyon yüzde 20'ye, bütün mallar baz alındığında ise de yüzde 31’e düşmüş durumda. Manşet enflasyon yüzde 38 ve hizmet sektöründe yüksek olan enflasyon düşüyor. 2025 yılında enflasyon düşmeye devam edecek. Düşen enflasyon sonucu Türkiye daha fazla yatırım yapacak ve önünü görebilecek" diye konuştu.

Şimşek, iç talepteki yavaşlama, düşen petrol fiyatları, yurt içi petrol ve doğal gaz üretimindeki artış ile yeşil dönüşümün, dış ticaret açığını daraltarak cari dengeyi olumlu yönde etkileyebileceğini ifade etti.

"Terörsüz Türkiye önemli"

Bakan Şimşek ayrıca, "Terörsüz Türkiye" sürecinin ekonomik kazanımlarının oldukça yüksek olacağına vurgu yaptı.

Şimşek, Türkiye’nin PKK terörüyle mücadelesinde son 50 yılda fırsat maliyetleriyle birlikte yaklaşık 1,8 trilyon dolar harcandığını, bu rakamın bugün 2 trilyon doları aşmış olabileceğini belirterek, bu kaynağın terör yerine ekonomiye yönlendirilmesinin ülke refahını ciddi ölçüde artırabileceğini vurguladı.

Terörün sona ermesiyle birlikte, bölgedeki yer altı kaynaklarının ve genç nüfusun ekonomiye kazandırılmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Şimşek, özel sektörün tereddüt ettiği bölgelere yönelik yatırımların da artacağını söyledi.

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