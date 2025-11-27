Puslu 11.3ºC Ankara
Ekonomi
AA 27.11.2025 10:21

Ekonomik güven endeksi kasımda arttı

Ekonomik güven endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 1,3 artarak 99,5 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi kasımda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ekimde 98,2 iken, kasımda yüzde 1,3 artarak 99,5 oldu. Tüketici güven endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 1,6 yükselerek 85'e çıktı.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 1,2 artışla 103,2 olarak kayıtlara geçti. Hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 1 yükselerek, 111,8 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 0,9 artışla 114,2'ye çıkarken, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 1,5 artışla 84,9 değerini aldı.

Ekonomik Büyüme Ekonomik Düzenlemeler Enflasyon TÜİK
OKUMA LİSTESİ