Ekonomide yoğun mesai

Bayram tatili sonrası gözler ekonomi yönetiminde olacak. Orta Vadeli Program önümüzdeki ay açıklanması bekleniyor. Büyüme, enflasyon hedefleri revize edilecek. Önümüzdeki yıl için de yüzde 3-4 aralığında büyüme bekleniyor.

Kamuda yüzde 30'a yakın tasarruf

Kamuda yüzde 30'a yakın tasarruf edilecek. Enflasyon tek haneye inecek. Faiz oranları düşecek. Ancak öncelik Orta Vadeli Program'ın açıklanması. Piyasaların gözü bayram sonrası açıklanacak olan 'Orta Vadeli Program'da. Programın önümüzdeki ayın ilk haftası açıklanması bekleniyor. Bayram tatili sonrası 2019-2021 dönemi Orta Vadeli Program ile ilgili ekonomi yönetimi yoğun mesai yapacak.

Büyüme beklentisi yüzde 3-4

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bir süre önce, gelecek yıl için büyümenin yüzde 3-4 aralığında olmasını beklediklerini belirtti. Enflasyon tahmini de bu yıl için yüzde 7, 2019 için yüzde 6, 2020 için yüzde 5 olarak ilan edildi. Programın yayınlanmasıyla birlikte 2018 yılına ilişkin revize rakamlar da ortaya çıkacak. Dolar kurundaki dalgalanmanın yansımaları, 2019 yılı hedefleri netleşecek.

2019 yılı bütçe tasarısı için de düğmeye basıldı

2019 yılı bütçe tasarısı için de düğmeye basıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarından bütçe teklifleri istendi. Görüşme takvimi 27 Ağustos akşamına kadar kurumlara iletilecek. Hangi bakanlığa ne kadar bütçe verildiği de Orta Vadeli Mali Planda yer alacak. Bu plan da eylül ayının 15’ine kadar yayımlanacak.

2019-2023 yıllarını kapsayan kalkınma planı da bu yıl açıklanacak

Ekonomi kurmaylarının gündeminde 5 yıllık Kalkınma Planı da var. 2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı, yıl bitmeden açıklanacak. Plan için 43 özel ihtisas komisyonu kuruldu. Seçimler nedeniyle çalışmaları ertelenen Kalkınma Planı’nda eğitimden, sağlığa, ekonomiden, yargıya önümüzdeki 5 yılda izlenecek politikalara yer verilecek.

Kaynak: TRT Haber